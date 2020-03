El intendente señaló que serán inflexibles

El intendente Vicente Gatica compartió un mensaje a través de las redes sociales, en horas de la mañana de ayer. Para ello se utilizó la cuenta oficial de la Municipalidad de Bragado y el Jefe Comunal apareció junto a Mauricio Tomasino, Secretario de Gobierno.

La idea de utilizar “medios alternativos” para comunicarse con la población Y obedece directamente a la coyuntura que toca atravesar y así evitar la acumulación de personas en lugares cerrados.

Gatica señaló las distintas acciones que se vienen llevando a cabo desde el estado municipal en este momento de crisis debido al avance de la pandemia de Coronavirus y recordó que diariamente los profesionales médicos que conforman el Comité de Crisis, brindarán los informes sobre como es el escenario en Bragado.

Aseguró que “el estado está al frente de la situación porque debe acompañar las decisiones del Comité de Crisis” y enfatizó sobre la importancia de que la gente se quede en sus casas: “La circulación es el mayor inconveniente y no tiene antídoto esta pandemia, lo único es quedarse en sus hogares”.

Señaló que en estos cuatro días de cuarentena obligatoria, la circulación de personas bajo sensiblemente pero que no ha sido suficiente: “Cada dedición que tomamos tenemos que hacerla eficaz y la eficacia no es solo que el estado tome la medida, sino que el ciudadano la cumpla. Entonces a partir de que no se cumplió como se esperaba, decidimos el domingo modificar el Decreto resolviendo que los negocios van a permanecer abiertos de 8 a 18 horas”.

En ese sentido agregó que a las 18 se hará sonar la sirena de los Bomberos Voluntarios como señal de que se deben cerrar los comercios y todos los ciudadanos tendrán que regresar a sus domicilios.

“Estamos reorganizando también el tránsito en las distintas localidades del partido junto con nuestras autoridades policiales. Y quiero advertir que todos tengamos tranquilidad, que sepamos que el intendente y los funcionarios están al frente de la situación trabajando de forma permanente, pero también quiero decir que seremos inflexibles contra aquellos que irresponsablemente no cumplan con las medidas que se tomaron”.

Vicente Gatica lamentó que las fuerzas de seguridad (policía, inspectores de tránsito y Guardia Urbana), hayan tenido problemas con personas que se negaban a cumplir la cuarentena y que durante el fin de semana, fueron detenidas seis ciudadanos por esa razón.

Accionar mancomunado

Gatica contó que en estos días han sido convocadas varias instituciones para que puedan brindar una colaboración en función a sus posibilidades.

Hubo reuniones con las entidades de servicios, los presidentes de bloque de las distintas fuerzas políticas que integran el Honorable Concejo Deliberante y esta semana se continuará trabajando en esa línea: “En estos momentos las diferencias no existen. Todos serán convocados y vamos a conformar diferentes mesas de trabajo porque debemos pensar el día después del 31, si es que finaliza la cuarentena obligatoria, algo que el propio presidente puso en duda”.

Hablo de acciones para organizar una “contención social” y que cada una de las instituciones y entidades tendrán una participación “muy especial”.

Además anunció que fue creada una comisión de dirigentes y empresarios para trabajar conjuntamente en ayudar al Hospital San Luis, debido a que se requerirán muchos recursos para afrontar lo que viene.

“Ojala no sea tan grave, pero si lo es la Municipalidad está ofreciendo todos sus recursos pero es posible que no alcancen” subrayó al mismo tiempo que añadió que esos fondos que se logren obtener gracias al aporte de los diferentes sectores, serán administrados por la Cooperadora del Hospital San Luis.

Entre otras cuestiones Vicente Gatica remarcó el contacto permanente con los gobiernos de la nación y provincia, sostuvo que seguramente esta situación generará un impacto en algunos sectores de la economía local y anticipó que ya se está trabajando para la elaboración de medidas para asistir a quienes hoy por hoy están impedidos de salir a trabajar y forman parte de la “economía informal”.

“Todos estamos trabajando en el mismo sentido, sin diferencias y únicamente pensando en que el vecino tenga lo que le haga falta. Les pedimos que se queden en sus casas, no salgan salvo excepciones o urgencias” concluyó.