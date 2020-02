Casi siete mil personas por mes eligen el tren para viajar a Bragado

Trenes Argentinos informó que en enero, 6925 pasajeros utilizaron el servicio de trenes que une Once con Bragado, una cifra que representa un crecimiento de casi mil personas más en enero de 2020 respecto de julio de 2019 cuando el servicio volvió a conectar las localidades de Mechita y Bragado. Entre los principales motivos de la suba se encuentran la extensión del servicio y el costo del pasaje.



El tren tiene seis estaciones intermedias en las ciudades de Luján, Mercedes, Suipacha, Chivilcoy, Vaccarezza -que volvió a sumarse como parada en agosto de 2019- y Mechita; y finaliza su recorrido en la ciudad de Bragado. El valor del pasaje de Once a Bragado es de 155 pesos en primera y 186 pesos en pulman.



Los días y horarios de partida desde Once son lunes y viernes a las 18:41, con llegada a Bragado a las 23:50, mientras que desde Bragado sale los lunes a la 1:40 de la madrugada arribando a Once a las 7 de la mañana, y los martes a las 5:20 llegando 10:40.



“Junto a los intendentes de Chivilcoy y Bragado estuvimos trabajando para mejorar ese servicio. Los trenes de larga distancia nos permiten tener un país más federal e integrado y es una línea de trabajo permanente junto al ministro Mario Meoni”, indicó Martín Marinucci, presidente de Trenes Argentinos.



En las últimas semanas Marinucci se reunió con los jefes comunales de Chivilcoy, Guillermo Britos, y de Bragado, Vicente Gatica, para conversar sobre mejoras en el servicio que une ambas localidades con Once en buenos Aires.



El servicio se presta con formaciones modernas, que poseen amplios y cómodos asientos con una capacidad para 435 pasajeros, ambiente climatizado, puertas automáticas y un coche adaptado para personas con movilidad reducida.



Con motivo del próximo fin de semana de carnaval se modificará el día de regreso del servicio del lunes 24 pasándose para el miércoles 26 en el mismo horario.



Los descuentos vigentes para la compra de pasajes benefician a jubilados y pensionados –presentando credencial o recibo en boletería- que abonan 40% menos; menores entre 3 y 12 años, que abonan el 50%; los niños menores de 3 años que no ocupen asiento viajan sin cargo, al igual que los pasajeros con certificado de discapacidad.



Los boletos pueden adquirirse de manera presencial en cualquiera de los puntos de venta habilitados en todo el país –se debe concurrir con DNI original de los viajeros- o a través de la página web https://webventas.sofse.gob.ar/ abonando con tarjeta de crédito o débito con un descuento del 10%.



Para más información se pueden realizar consultas en la web www.argentina.gob.ar/transporte/trenes-argentinos o en el 0800-222-TREN (8736).