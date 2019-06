Vicente Gatica: “Tenemos esta suerte de bendición que es TMH”

¿Qué expectativas tiene de cara a la campaña electoral?

-Cerramos una lista en la que cada uno de los siete partidos tiene una participación, hemos logrado una construcción muy madura, mezclando jóvenes con otros dirigentes con experiencia, pero seguimos en la tarea cotidiana de gobernar la ciudad, porque a nosotros nos eligieron por cuatro años.

-¿Está de acuerdo con la eliminación de las PASO?

-Me parece que hoy se discuten cuestiones de coyuntura, y hace falta un debate más profundo, no se puede cambiar en la mitad. Los argumentos eran sólidos en algún aspecto, sobre todo en lo que respecta al gasto económico en un país con una situación complicada. Habrá que debatirlo en profundidad en las cámaras legislativas, pero no ahora.

-La canalización en la localidad de Comodoro Py fue muy importante.

-Era una obra largamente requerida, se ordenó la canalización, que hizo que los campos dejen de inundarse, una obra millonaria, que quedó de forma excelente y se hizo en tiempo récord, apenas comenzó la gestión de María Eugenia (Vidal). Hallamos un Estado con un presupuesto de 250 millones de pesos, 50 millones de deuda y 200 mil pesos en la caja, y con un montón de obras sin concluir. Hubo que replanificar todo y empezar a atacar cuestiones de fondo. La primera obra de gobierno fue ponerle gas el Parque Industrial, después cambiemos ocho kilómetros de colectores de cloaca, y 15 kilómetros de agua potable, de recambio de cañerías, porque estaba estallada la ciudad. Teníamos un barrio que se inundaba permanentemente en la periferia de la ciudad, hicimos un alcantarillado con la Provincia, de 25 millones de pesos, y no se inundó nunca más esa zona. Hemos decidido que el Fondo Educativo se iba a gastar solo en infraestructura escolar y hemos invertido más de 70 millones de pesos, todas las escuelas tienen aire acondicionado, calefactores nuevos, hemos cambiado las sillas y todo el material que se necesita. Y trabajamos mucho en el hospital público.

-¿Qué cree que va a priorizar el votante, las obras o la economía?

-Es verdad, hay que reconocer que hay una coyuntura difícil, que le ha generado muchos problemas a la gente. Soy de los que creen que cuando la actividad privada no genera empleo, el Estado tiene que contener; el Estado no es generador de empleo, es de oportunidades. Desde el Estado municipal hace dos años que no aumentamos la Tasa de Seguridad e Higiene, que es la que más sufre el comercio. Aún así aumentamos la cobrabilidad y eso es lo que el Estado puede hacer, pero además acompañamos a las pymes con créditos del municipio. Además, transferimos recursos a desarrollo social, para acompañar al vecino que atraviesa dificultades, situación por la cual recibimos críticas de la oposición, de los que son los abanderados de la justicia social, pero había que atender la urgencia; además hemos descentralizado la ayuda social, la totalidad del alimento que se reparte lo hace Cáritas, porque eso quita cualquier tipo de clientelismo.

-¿Ha habido cierres de comercios?

-No hemos tenido cierres de comercios, entre las altas y las bajas nos hemos mantenido. Y tenemos una enorme expectativa. Hace un par de meses visité Acerbrag y nos referían que necesitan 40 técnicos. Hay una empresa textil muy importante que está haciendo una nave nueva, compró máquinas japonesas y necesita veinte personas más. Recién acabo de recibir hace unos quince días a un inversor para poner una estación de servicio urbana para veinte personas más. Y tenemos esta suerte de bendición que arribó a Mechita que es TMH, un gigante ruso, ferroviario, que tiene 100 mil empleados en todo el mundo, una facturación de 7 mil millones de dólares y trece polos de desarrollo, y en Latinoamérica eligió Mechita, y Mechita está en Bragado. Y antes de empezar a ganar alguna licitación invirtieron 5 millones de dólares para recuperar los talleres de Mechita, que cuando el ex presidente Menem dijo ‘ramal que para, ramal que cierra’, los talleres cerraron y quedaron todos los mechitenses sin trabajo. Hoy están arreglando máquinas, ganaron licitaciones, ya tienen cien empleados que están reparando trenes chinos y en julio comienza la construcción de la nave, que es impresionante, que la van a hacer con mano de obra regional, y en los primeros dos años van a incorporar 450 personas, porque se van a reparar locomotoras y vagones, se van a fabricar locomotoras y vagones y se van a hacer repuestos, y esto va a ser un polo industrial, con empresas que se van a radicar para proveer a TMH.

-¿Hay mano de obra calificada?

-Creíamos en este proyecto, por eso lanzamos la Tecnicatura en Mantenimiento Ferroviario con la Unnoba (ver recuadro) y tendremos técnicos preparados para incorporarse. Además, los 39 operarios que eran empleados del ferrocarril y que luego fueron indemnizados, todos fueron tomados por la empresa y el resultado, desde el punto de vista técnico y profesional, es óptimo, y serán formadores de los que entren.

-¿Cree que la gestión de Cambiemos necesita otros cuatro años para salir de la crisis, a nivel nacional?

-Nadie mira para atrás, no tengo ninguna duda de que el Presidente va a reelegir, que la Gobernadora va a reelegir, que a nosotros la gente nos va a acompañar. La gente puede tener desencanto, pero al costado está el miedo, y hay una oportunidad, y entre el desencanto y el miedo, el miedo es más fuerte y la gente va a volver a confiar en este gobierno y me parece que ya empiezan a verse algunos resultados, que no son los que esperábamos, pero se han sentado las bases, se han generado las políticas, y en nuestro municipio hemos recibido un premio por la transparencia, hemos bajado los costos en un 30 o 40 por ciento, se licita todo, tenemos superávit primario hace más de un año y medio, nuestros empleados cobraron el aguinaldo el 12 de junio, toda esa inyección de recursos que el Estado puede hacer, la hacemos de forma permanente. Reconocemos que ha habido dificultades, pero también creo que es el único que puede revertir esta situación.