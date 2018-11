Buscan un carrito para un perro que camina con dos patas

En las últimas horas se viralizó un video donde se puede ver a un perro que camina con sus dos patas delanteras por las calles de Bragado. Las imágenes generaron conmoción en las redes sociales y los vecinos iniciaron una campaña para conseguirle un carrito.

El video fue grabado en el barrio El Complejo y permite ver con claridad cómo el animalito se esfuerza por cruzar la esquina de San Martín y Juncal, con la totalidad de sus patas traseras en contacto directo con el pavimento.

Según informó BragadoTV, los Animalistas dijeron que el animal no está abandonado, pero aclararon que sus dueños no quieren darlo en adopción ni tampoco han hecho nada para mejorarle su calidad de vida.