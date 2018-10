Tres módulos de generación

El módulo Off Grid genera energía eléctrica a través de paneles solares (o aerogeneradores) En el caso de utilizar exclusivamente paneles solares, se debe generar durante las horas de sol toda la energía necesaria para abastecer los consumos durante el resto del día también, por lo cual se necesita almacenar energía en un banco de baterías. La aplicación principal se da espacios rurales, donde no exista el suministro eléctrico de una empresa distribuidora.

El On Grid es un sistema que requiere de la red eléctrica para funcionar, pero me permite generar un ahorro de energía mediante la utilización de paneles solares, ya que en este caso no se utilizan baterías. Hay que tener en cuenta que ante un corte de energía eléctrica, el inversor también deja de funcionar. Es ideal para aplicaciones en las que se tiene acceso a la red eléctrica, pero se quiere comenzar a ahorrar energía mediante la utilización de paneles solares.

El módulo híbrido es un inversor On Grid, pero con la ventaja de que permite también incorporar al sistema un banco de baterías, por lo que cumple también la función Off Grid. Puede controlar el flujo de energía de manera inteligente. Ante un corte de energía de la red, el inversor continúa abasteciendo las cargas críticas con la energía almacenada en baterías.