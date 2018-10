Esperan que el tren de pasajeros vuelva a pasar por la ciudad

Luego de casi tres años de espera, tras la fuerte inundación de 2015 que venció las bases y arrasó con la estructura, el puente ferroviario de Mechita, ubicado sobre el río Salado, entre Bragado y Alberti, quedó rehabilitado el 25 de septiembre último.

Ya pasa el tren de cargas de la empresa Ferro Expreso Pampeano por Bragado hacia el puerto de Buenos Aires.

Vecinos de Bragado y estaciones intermedias como Lincoln, Los Toldos, Pehuajó, 9 de Julio, Trenque Lauquen ahora sueñan con la vuelta del tren de pasajeros y no pierden la ilusión de que el Ferrocarril Sarmiento vuelva a llegar y conectar el interior de la provincia de Buenos Aires.

Tras el arribo de una locomotora del "tren chino" a Bragado para realizar pruebas, cabría la posibilidad de que el tren de pasajeros vuelva a funcionar en el marco de la Fiesta del Caballo, el fin de semana largo de octubre.

De acuerdo a las versiones de medios locales, el arribo de una locomotora del "tren chino" a Bragado, para realizar pruebas, indicaría que se están apurando los trabajos y que sería inminente la llegada del servicio, que se vio interrumpido en el marco de las inundaciones que sufrió la zona en 2015.

Tras el reacondicionamiento de los puentes, las vías y los pasos afectados, días atrás se realizó el primer viaje de un tren de carga por las vías del ramal que conduce a Buenos Aires, otro indicador de que pronto se haría efectiva la vuelta del tren de pasajeros.

El vice-intedente de la localidad de General Pico, José Osmar García, aseguró que estarían las condiciones dadas para que se reanude el servicio del tren de pasajeros de Once - La Pampa, que fue suspendido hace más de dos años, luego de las roturas que provocaron las inundaciones en los puentes sobre el arroyo La Clarita (puente Tío Antonio) y sobre el Río Salado (Puente Mechita), en la provincia de Buenos Aires.

Tal es así, que ya se espera que para mediados del corriente mes, el servicio de Trenes Argentinos Pasajeros regrese a la ciudad de Bragado, desde donde podría continuar el recorrido hacia General Pico, provincia de La Pampa.

Decisión política

“Para mediados de octubre, el servicio que llega hasta Chivilcoy va a llegar a Bragado, porque los puentes están terminados. Ahora el tren está en condiciones no sólo de llegar a Bragado sino también estaría en condiciones de venir a La Pampa, porque el servicio no se levantó, se suspendió por un problema climático que generó la rotura de los puentes. Ahora los puentes están reparados y eso quiere decir que el servicio se debería restablecer”, dijo el funcionario piquense.

Además agregó: “Tenemos que esperar qué resolución se toma, porque ahora depende de una decisión política, pero los trenes de larga distancia están corriendo todos, como los que van a Bahía Blanca, Mar del Plata, Rosario, Junín, Tucumán y Córdoba. Terminado este problema de los puentes, tendría que llegar a La Pampa”.

Infraestructura de vías

García respecto al regreso del tren se mostró “moderadamente optimista”, dado que la vía tiene un mantenimiento constante por parte de la empresa Ferroexpreso.

“La infraestructura de vía de Bragado para acá, la mantiene Ferroexpreso, y siempre hay que mejorarla porque no es algo rígido y sufre las inclemencias del tiempo, la dilatación y el movimiento del tren. Pero siempre se van mejorando los tramos para evitar las precauciones. Hay que tratar de evitar las precauciones mejorando la vía y eso se ha venido haciendo, con lo cual hasta el horario podría ser más corto”, indicó.

Por último aseguró que en caso de que no se concrete el retorno del tren de pasajeros, se deberá impulsar un reclamo conjunto con todos los intendentes de la línea, más allá de la pertenencia partidaria de cada uno.

“Si al tren no lo prolongaran, entonces tendríamos que juntarnos con todos los intendentes de la línea e interesarlos para que hagan el reclamo. La gestión nunca fue partidaria, porque a nosotros nos interesa el tren y la gente. En conjunto se puede gestionar este retorno que anhelamos. El gobierno de La Pampa quiere el regreso del tren y hace todo lo posible, pero el asunto es que haya disposición política a nivel nacional para el retorno”, finalizó.