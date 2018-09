Habrá un colectivo de refuerzo para viajes entre Junín y Bragado

El Concejo Deliberante de Bragado aprobó un proyecto de ordenanza para que se cree un servicio de refuerzo para los viajes entre Junín y Bragado a través de un llamado a licitación dirigido a empresas privadas.

En declaraciones a CVN, la concejal Laura Pico (UCR) celebró la medida tras cuestionar con dureza a la empresa concesionaria que ya realiza ese trayecto: “tenemos a nuestros ciudadanos como rehenes de una empresa que está dedicada a hacer negocios y que no presta el servicio como debe hacerlo, los pasajeros están corriendo riesgo de vida y de su integridad, ya que no sólo no iban con cinturón de seguridad, sino que iban directamente viajando parados, cosa que está prohibida”. Además manifestó que “las unidades son realmente vetustas y los usuarios en invierno se mueren de frío y en el verano de calor”.

Respecto a la tarea del Concejo Deliberante, Pico dijo que se citó al concesionario para que diera sus explicaciones y que incluso hubo un grupo de padres de estudiantes que hicieron una denuncia en la Defensoría del Pueblo, pero “la empresa nunca tuvo la buena voluntad ni de sentarse a una mesa a dialogar”.