"La mayoría de los radicales no quiere estar en Cambiemos"

La concejal por la UCR de Bragado, Laura Pico, se refirió al lanzamiento que se llevó a cabo desde el Espacio de Pensamiento Alfonsinista y aclaró que "no es una línea interna dentro del radicalismo”, sino “un espacio de encuentro entre aquellos que creemos que el partido no está siendo lo suficientemente partícipe en la toma de decisiones en Cambiemos”. Además, lanzó una fuerte advertencia: "la mayoría de los radicales no quieren estar en Cambiemos".

En declaraciones a BragadoTV, Pico dijo que “queremos darle apoyo a la Convención Nacional” ya que “el Comité Nacional no la está convocando porque contaron los votos de los convencionales y da como resultado que la mayoría de los radicales no quieren estar adentro de Cambiemos”. En ese marco, manifestó que “si se cae la política de alianzas en diciembre de este año –es la fecha que tiene de caducidad- todos los radicales tendríamos libertad de acción para participar en los espacios políticos que creamos”.