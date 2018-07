Disciplinas culturales: destacada actuación de los representantes locales

El miércoles pasado, en la ciudad de Bragado, se llevó a cabo la etapa regional de las disciplinas culturales estáticas de los Juegos Bonaerenses 2018.

Desde la Secretaría de Cultura y Educación señalaron la destacada actuación de los siguientes participantes: en Dibujo sub 15, Julieta Chávez obtuvo un segundo puesto; en Pintura sub 15, Brenda Taborda logró un segundo puesto; en Objeto Artístico Tridimensional Adultos Mayores, Angélica González de El Triunfo consiguió un segundo lugar; en Cocineros Bonaerenses, Agustín Wilson obtuvo un cuarto puesto, en Literatura Narrativa de Adultos Mayores, Ángel Lacunza de Roberts logró un segundo lugar; y en Pintura para personas con discapacidad, Orfilio García se quedó con una segunda posición.

Próximas participaciones

El viernes 3 de agosto, desde las 9 horas, en el Ateneo Cultural, en el teatro Porta Pía y en GIDI, tendrá lugar la etapa regional de las disciplinas culturales dinámicas de los Juegos Bonaerenses 2018.

Los competidores locales son: en Danza Tango sub 18, Elías Topa y Carolina Gaina de la Escuela de Danzas de la profesora Laura Costa; en Danza Folclórica sub 15, Catalina Álvarez y Tomás Mansilla con el profesor Joaquín López; en Danza Tango Adultos Mayores, Héctor Tarelli y Patricia Falcinelli con la profesora Rocío Henkel; en Solista Vocal sub 18, Anabella Fernández; en Solista Vocal Adultos Mayores, Aníbal Orliacq; en Teatro, Paz Valcalda, Tatiana Menna, Carla Schultz y Martina Pérez del Grupo de Teatro GIDI; y en Literatura para personas con discapacidad, Pablo Cabaleiro.

Cabe destacar que durante el receso invernal no habrá competencias de los Juegos Bonaerenses 2018. Se retoma el día lunes 30 de julio.

Clasificación en ajedrez

La joven Denise Lora logró clasificar en ajedrez sub 14 femenino y de esta manera ya tiene un lugar en la final provincial a llevarse a cabo en la ciudad de Mar del Plata del 29 de septiembre al 4 de octubre.