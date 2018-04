"Soy feminista pero estoy en contra del aborto"

En el marco del debate nacional por la despenalización del aborto, la dra. Carla Bruno, vecina de Bragado, se expresó al respecto.

“Que una cosa esté mal no implica que hay que descartar una vida para solucionarlo, me parece atroz la discusión de ‘elijamos a la madre o al chico’. No quiero elegir entre vidas”, expresó, a lo que añadió: “me parece que no tenemos que elegir sino que hay que dar elementos. Para mí lo importante es poner dinero y recursos, y en eso creo que coincidimos las personas que están a favor y las que están en contra de la despenalización”.

Por otra parte, Bruno destacó que desde el Estado se debe dar educación sexual ‘en serio’ y proporcionar métodos anticonceptivos gratuitos, además de enseñar a utilizarlos. A su vez señaló que hay que contener a aquella mujer que queda embarazada sin planearlo o quererlo, ya que las mismas pueden encontrarse en una mala situación económica o simplemente “no tiene vocación para ser madre”, por lo que pidió tener más posibilidades “sin matar al bebe”.