Murió la nena de 2 años que había sido trasladada de Bragado a Junín

Esta madrugada falleció Lourdes González, la pequeña de dos años que había sido trasladada de urgencia desde Bragado hacia Junín. En el Hospital Interzonal de Agudos no lograron revertir el estado crítico de salud con el que había llegado.

La pequeña luchaba por su vida desde el pasado 27 de marzo, cuando sus padres padres la llevaron al Hospital Municipal San Luis de Bragado con un paro cardíaco y lesiones traumáticas. Según la versión de su familia, la nena se había caído de espalda mientras jugaba arriba de un tambor de 20 litros.

Si bien en el hospital lograron reanimar a la menor, decidieron trasladarla a Junín debido al complejo cuadro que presentaba. Paralelamente, se inició una investigación a cargo de la Fiscalía N°6 de Mercedes por averiguación de ilícito, ya que los médicos y la policía pusieron en duda la versión de los padres.

Según información brindada por la Estación de Policía Comunal de Bragado, el resultado preliminar de la autopsia realizada en Junín a la niña Lourdes Beatriz González, determinó que no habría signos que permitan presumir violencia en la que haya sido víctima. No obstante, desde la policía se informó que no se descarta ninguna línea investigación y que las pericias de autopsia continuarán en el laboratorio de la ciudad de La Plata.