Apertura de sesiones en Bragado: el discurso completo de Gatica

El intendente de Bragado, Vicente Gatica, encabezó en el Concejo Deliberante la apertura de las Sesiones Ordinarias y expuso el balance que realiza de su gestión de gobierno ante la Asamblea Legislativa.

El discurso completo de Gatica

Lejos de venir a cumplir con una formalidad, participo de esta sesión de apertura con mucho entusiasmo y con las mejores expectativas para este nuevo periodo legislativo, el que sin dudas y al margen de las distintas identidades políticas que conforman este cuerpo, nos encontrara trabajando juntos en pos de mejorar día a día, la calidad y condiciones de vida de todos los bragadenses, como ya ha quedado demostrado en temas absolutamente importantes y trascendentes para la comunidad.

Comienza a promediar mi gestión como intendente y, sin pretender hacer un balance, si quiero transmitir claramente lo que siento y pienso. Lo primero que voy a señalar es que nos quedan muchas cosas por hacer. Pero con igual intensidad debo decir que todo aquello que hicimos y estamos haciendo es gracias al esfuerzo y la confianza que diario aportan cada uno de los bragadenses. De otra forma seria imposible. Cada día de mi gestión encuentra su motivación en ustedes, los vecinos, no tengo ningún condicionamiento que no provenga de lo que la mayoría de ustedes proponga.

Hemos incorporado definitivamente a nuestra manera de trabajar, el hecho de hacerlo juntos con los vecinos, esa cercanía y acompañamiento es mutuo y hace que todo funcione más y mejor. Este acompañamiento que recibimos no solo lo sentimos cuando las cosas suceden y salen bien, sino también cuando recibimos sus inquietudes y sus reclamos legítimos.

Así, en este marco de vinculación directa, nos ocupa trabajar cada día para mejorar la salud y el bienestar de todos los bragadenses, con especial atención a los más vulnerables. Con esa visión dotamos de ambulancias 0 kilómetro, perfectamente equipadas para las localidades más alejadas y que más necesidad presentaban, incorporando en las salas de las localidades distintos equipamientos para afrontar la emergencia y por supuesto realizamos los esfuerzos necesarios para que cuenten con profesional médico y de enfermería.

La mejora de la atención en la guardia del hospital ha sido y es un constante desafío, como lo decía al inicio tomamos las inquietudes de los bragadenses y avanzamos con medidas en pos de la mejor y más rápida atención. Se puso en marcha un sistema llamado TRIAGE destinado a la preselección de la urgencia o Emergencia, con personal capacitado que inmediatamente recibe a quienes llegan a la guardia, ello se complementa con la guardia de clínica y hemos dispuesto la atención vespertina en consultorio, como medidas que aportan a la mejor atención.

Un tema que por años nos ha preocupado a todos, ha sido contar con un sistema de emergencias, ágil, con profesionales capacitados y que brinde respuestas rápidas ante el llamado de la emergencia. Así y entre todos los actores políticos hemos logrado avanzar para la implementación del SAME en nuestra ciudad, que nos obliga a sostener determinados estándares de respuesta y atención, recuperando el sistema de emergencias nuevamente en cabeza del estado, teniendo a partir de ello la posibilidad de mejorar cada día.

Tenemos vecinos que sufren distintas dolencias en su salud y que necesitan para curarlas o atenuarlas, trasladarse periódicamente a centros de salud más complejos en la ciudad de la Plata o Buenos Aires. Es nuestra obligación ESTAR ahí y es por esa razón que reemplazamos el vehículo de traslado, por una Combi nueva para que viajen más cómodos y seguros como necesitan hacerlo.

Avanzamos en las obras de infraestructura necesarias para que todo el edificio del hospital sea operativo y brinde la mejor prestación y daremos un fuerte impulso a las obras de reparación y adecuación de los CAPS.

Nos encontramos hoy en la fase previa a inaugurar la historia clínica digital, esto es un cambio estratégico que transformara el modelo de atención y de organización del sistema sanitario público. Todo ello en el marco de un sin número de acciones que se llevan adelante en la órbita de la Secretaria de Salud.

Uno de los principales ejes sobre los que apoyamos nuestro trabajo es el de recuperar el valor de la palabra, cumplir con el compromiso asumido ante el vecino, esperando así una actitud reciproca. Durante varios años los vecinos de la localidades le pedían a los intendentes participar con su opinión en la sugerencia de las personas que podían ser delegados de su localidad , sin que ello nunca se concretara.

Al inicio de mi mandato asumí el compromiso de darles esa posibilidad a los vecinos. Este 25 de marzo pasado, con una importantísima participación y con absoluta transparencia cumplimos con el compromiso asumido pero también el vecino cumplió con el suyo al concurrir mayoritariamente a participar de la elección. Esto tiene que ver directamente con lo que decía hace un momento, recuperar el valor de la palabra y cumplir con los compromisos asumidos.

La Seguridad y el Tránsito son áreas sensibles en la comunidad, sobre las que hemos trabajo mucho y ya se advierten positivos resultados lo que nos invita a seguir redoblando los esfuerzos.

Año tras año debíamos lamentar la muerte de algún vecino a causa de un siniestro vial, generalmente personas jóvenes. Durante 2017, entre todos logramos que ninguna familia bragadense tenga que lamentar la perdida de una vida a causa de un siniestro vial.

Es primordial seguir trabajando fuerte desde el control del Estado con la participación de los padres, familia y todas las organizaciones vinculadas a la temática, porque es fundamental continuar disminuyendo y evitar nuevos siniestros que generan muchas veces daños irreparables por su gravedad.

La puesta en funcionamiento del CIAC (Centro Integral de Atención al Ciudadano) es un hito de esta gestión. Se logró centralizar en un solo edificio, construido a este efecto, distintas oficinas relacionados al tránsito (Licencias, Juzgado de Faltas, Administración, Transito, etc.) para facilitarle la vida al vecino.

La seguridad se ve y se siente pero se refleja en estadísticas serias, el trabajo en conjunto con la fuerza policial permitió disminuir a un 50% el índice delictual en nuestra ciudad. Al recurso humano capacitado le sumamos un Centro de Monitoreo de altísima tecnología contando con 90 cámaras activas.

El Centro de Despacho y Emergencias 911 Bragado, también ha sido una importantísima herramienta, para dar inmediatez y profesionalismo al requerimiento del vecino.

Seguimos muy de cerca y con especial atención el funcionamiento de estas áreas, con la firme decisión de no claudicar en el esfuerzo por mejorar.

Sin detenernos un momento, seguimos planificando y concretando la obra pública, realizando cordon cuneta, pavimento, desagües pluviales y entubaciones, trabajando en un mejor alumbrado público.

Seguimos adelante con una obra que es vital en nuestro esquema de obra pública y uno de los más importantes para la comunidad, trabajamos en la terminación de las 116 viviendas y en la construcción de 25 viviendas industrializadas. Asimismo a partir del convenio Cooperativa Agumin-IVBA, continúa la construcción de un total de 204 viviendas.

Acceder al título de propiedad de la casa es unos de los momentos más importantes y emotivos en la vida familiar y de las personas, por eso no dejamos de gestionar la Normalización Dominial con Profesionales Instituto de la Vivienda y finalmente conseguir la escrituración de las viviendas. Ya 600 familias se han beneficiado con esta gestión y esperamos poder entregar 400 más este año.

Estamos en condiciones de realizar una fuerte inversión en herramienta pesada, recientemente compramos una retroexcavadora y mediante un contrato con Provincia Leasing adquiriremos: 3 camiones, 2 cajas volcadoras , 1 recolector, 2 palas chica, 2 tractores, 1 topadora, 4 regadores y 2 desmalezadoras. Estas herramientas nos permitirán mejorar aún mas la prestación del servicio en todo el partido, llevando a las localidades nueva maquinaria. Acciones que se suman a otras previstas para las localidades como lo serán:

-Inicio Obra de gas natural en Comodoro Py

-Inicio Obra Cloacas O´Brien.

-Alumbrado calle Quintana en Mechita

-Consolidado Acceso Olascoaga, terminación de acceso Comodoro Py, continuando con la gestión para consolidar los de Irala y Warnes.

Cada funcionario sabe porque personalmente se lo he comunicado que no vinimos a ocupar el lugar de servidores públicos, para estar cómodos, y cuando existen problemas o reclamos, lejos de ignorarlos hay que ponerse al frente del mismo y buscar entre todos la mejor solución. Por años nos aqueja un problema a los bragadenses que no debemos tener temor de mencionarlo por su nombre: son los basurales y la constante tarea en la búsqueda para desterrarlos. Mas que otros éste, es un problema de compromiso y solución compartida entre el Estado y los Vecinos.

En poco tiempo más estaremos en condiciones de poner en funcionamiento la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos, obra que ha quedo inconclusa del gobierno anterior y como otras se finalizara. Daremos inicio de inmediato a un plan piloto de colocación de Contenedores y separación de Residuos, adecuando los Camiones recolectores para levantar y volcar contenedores.

Se llevara adelante la construcción de un relleno sanitario y se concluirá la obra de gas natural para el Horno pirolítico de Residuos patogénicos.

El Estado hará su parte, y sin ninguna dudas los vecinos harán la suya; ENTRE TODOS RESOLVEREMOS ESTE DIFÍCIL PROBLEMA.

Convencidos de la idea que la educación y el trabajo son las herramientas que nos igualan y nos brindan oportunidades para desarrollarnos, NO hemos dudado un segundo en dirigir nuestros mejores esfuerzos y la totalidad de los recursos para contribuir a ese desarrollo humano. Como nunca antes se han invertido mas de 50 millones de pesos en la infraestrutura de los establecimientos escolares de nuestro distrito, todo el recurso que viene para educación se invierte en educación.

En el año 2017 este Municipio firmó un convenio con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para el financiamiento de reformas estructurales y materiales didácticos para los 4 espacios municipales de Primera Infancia, porque es allí donde todo comienza y es allí donde debemos orientar todos los esfuerzos.

Apostamos fuertemente a que la educación y la capacitación sea la alternativa de los jóvenes, por esa razón durante el año 2017 generamos más de 370 becas económicas por un total de $3.800.000. Destinamos $1.500.000 para el pago de alquileres, en una muestra de apoyo constante a las casas de estudiantes de Buenos Aires, La Plata y Junín.

Con total éxito se desarrollo el programa Envión, participando en los talleres más de 150 jóvenes entre 12 y 21 años. Se destinó durante el año un total de $2.363.000 para el pago de becas, sueldos y la compra de materiales, fondo proveniente del Ministerio de Desarrollo Social bonaerense.

Quienes más lo necesitan recibieron la ayuda en útiles escolares, guardapolvos y zapatillas, entrega que se hizo efectiva en las escuelas, con un trabajo previo y de seguimiento conjunto de las trabajadoras sociales del Estado Municipal y los equipos de orientación escolar.

Hemos trabajado incansablemente para mantener viva la actividad cultural en nuestra ciudad. El centro cultural Florencio Constantino no descansa y ofrece a toda la comunidad una amplísima variedad de propuestas culturales. Se protegen y acompañan las fiestas tradicionales, tanto en la ciudad cabecera como en la localidades del partido, así también cuidamos de nuestras costumbres.

Las actividades recreativas y deportivas son una constante en esta gestión que se emparenta directamente con la contención y el desarrollo de las personas de forma individual y en su expresión en equipo.

Estamos haciendo el aporte que le corresponde al estado para generar las condiciones que permitan incrementar las fuentes de trabajo. Capacitamos a nuestros jóvenes y articulamos la intermediación entre los personas que buscan empleos y el sector privado. Se pusieron en práctica entrenamientos para el trabajo a 350 jóvenes. Y mediante los programas de inserción laboral 58 personas fueron formalizadas en sus empleos. Es nuestra tarea la promoción de la igualdad de empleo, es por eso que 40 personas con discapacidad accedieron al programa PROMOVER.

Fuertemente y codo a codo trabajamos con aquellos que no buscan empleo sino que quieren generarlo mediante sus emprendimientos y proyectos productivos.

Colaboramos en la formación de las personas para transformarlos en grandes actores sociales con emprendimientos fuertes y duraderos en el tiempo asistiéndolos como incubadora local buscando potenciar el desarrollo de habilidades emprendedoras lo cual ayudará a cumplir uno de los ejes vitales de la gestión que es el acompañamiento continuo a las empresas pequeñas o emprendedores de la Ciudad.

Asimismo es constante el acompañar tanto a emprendedores como pymes en la búsqueda de financiamiento, sea público o privado, que les permita crecer y ampliar sus redes.

Durante el año 2017 se otorgaron 25 microcréditos municipales cumpliendo el sueño de varios bragadenses de llevar adelante su propio emprendimiento. Este año seguiremos en esta línea.

Empieza a materializarse en bragado el proyecto de inversión de capitales extranjeros más importante de la últimas décadas, la instalación de la empresa Rusa TMH en Mechita, es una realidad y marcara sin dudas un cambio de época. Reactivando y poniendo en valor los talleres ferroviarios que se encontraban en desuso desde hace varios años, ahora serán el lugar de reparación y fabricación de material rodante. La inversión varias veces millonaria tendrá varias etapas de ejecución y que en su fase final habrá generado más de 600 puestos de trabajo.

Desde el inicio de la gestión y hasta en la actualidad NO hubo reunión con funcionarios Nacionales y Provinciales en la que haya dejado de plantear la necesidad de que se realicen las obras previas y necesarias para que finalmente podamos recuperar el tren. Debemos en cuestiones como estas encontrarnos juntos, ejerciendo nuestros roles seriamente de cara a la gente evitando caer en chicanas de poco vuelo que nada aportan a la consecución del objetivo.

De forma seria y ordenada trabajamos para seguir en la senda de disminución de la deuda Pública que tiene el Municipio, buscando mediante licitaciones y concursos realizar compras centralizadas y bajar sus costos.

Nos interesa sobremanera que el estado cumplan con todos sus roles en la comunidad, de igual modo nos interesa que deje de ser un estado deficitario. Administrar los recursos que todos ustedes aportan debe ser hecho con absoluta responsabilidad y transparencia.

En consonancia con nuestra estrategia de trabajo hemos adherido a la ley que contiene el compromiso fiscal, al que estamos en condiciones de cumplir.

De nuevo y en relación al compromiso reciproco entre el estado y el vecino, vemos como se ha comenzado a recuperar deuda de ejercicios anteriores por más de $ 15 millones de pesos, siguiendo una sola lógica el estado HACE y el vecino responde.

Para finalizar, me gustaría hacer una reflexión sobre los datos recientemente brindados por el INDEC, en relación a la pobreza en Argentina.

Se podría asumir una posición exitista en relación a los datos y decir que en dos años pese a los cuestionamientos que se le formulan desde la oposición al gobierno, la pobreza bajo un 7 % ( de 32% a 25%) y que mas de 2 millones y medio de argentinos salieron de la pobreza y de la indigencia. Sin dudas es el camino, pero debemos todos centrarnos en el otro dato, que nos dice que hay más de 10 millones de argentinos en la pobreza y es por ellos que todos los días quienes tenemos responsabilidades institucionales debemos continuar con el ejercicio de poner al vecino en el centro de la escena, levantándonos a trabajar de verdad y seriamente por aquellos que aún no encontraron su empleo y para quienes necesitan que el estado en todas sus facetas los acompañe y contenga.

Los invito a que sigamos juntos por este camino que iniciamos hace dos largos años, con el mismo compromiso, con la misma relación de confianza y con la firme esperanza de que con el esfuerzo que estamos realizando día a día, nos permita estar cada día mejor. Este es el desafío.

Dejo inaugurado oficialmente este nuevo periodo legislativo.