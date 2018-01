Familia de tres: tuvo mellizos de un donante anónimo

Días atrás, la bragadense Mariana Faccio, visitó la redacción de la señal de noticias TN para contar su bella historia familiar: fue mamá soltera de mellizos a los 42 años y logró concretarlo con un donante anónimo mediante fertilización in vitro.

"Cuando volví a casa contraté a una señora para que me ayudara porque cuando son dos, usualmente hay un marido que agarra a uno de los chicos si se levantan a la noche. En mi caso, si lloraban los dos, estaba sola. El hecho de tener ayuda me permitió descansar un poco y confiar en que iba a poder criarlos. Vivo con mi mamá y también me acompaña María, la mujer que los cuida. Aprendí que hay que confiar y soltar", explicó.

Respecto a cómo cree que impactará en sus hijos el hecho de no tener una familia “tradicional”, comentó que "ellos van a saber su historia: se las cuento y se las voy a contar siempre. Es una preocupación saber cómo van a reaccionar. Si me van a decir 'mamá por qué yo no tengo papá'. En algún momento puede surgir. Yo pienso contarles siempre la verdad y el porqué llegué a esta situación. Si bien hay cada vez más casos como el mío, la familia tradicional de mamá, papá y hermanitos sigue, pero hay muchas variables".