En el distrito ya hay 20 clasificados y van por más, rumbo a las finales en La Feliz

La Dirección de Deportes del distrito de Gral. Arenales, encabezada por Nelson Bello, está coordinando activamente la participación de atletas locales en las diversas competencias de los Juegos Bonaerenses 2024. Con un total de más de 1.600 inscriptos, la delegación de Gral. Arenales ha logrado un notable avance en las etapas interregionales y regionales, obteniendo hasta ahora alrededor de 20 clasificaciones para las finales que se disputarán en Mar del Plata.

Como destacadas figuras Omar Rodríguez en mayores de 60, en Carrera 10 km; Diego Muñoz en mayores de 18 Especiales 10k PCD, y equipos juveniles Sub 18 femenino.

Viviana Baroni logró su pase a la final junto a su profesora Johana Abraham. En Sub 18 masculino, Aarón Ocampo obtuvo su lugar acompañado por el profesor Adrián Camille.

Otros destacados clasificados para la final en Mar del Plata son los equipos de fútbol 11 Sub 14 Escolar Abierto y Futsal Sub 14 Escolar Abierto, quienes compiten bajo la guía de los profesores Pablo Restaino y Mauricio Cusato, respectivamente.

Asimismo, Ernesto Jiménez, de la Escuela Agrotécnica Salesiana, clasificó en Salto en Largo Sub 14, junto a su profesor Damián Negrini.

Por otra parte, hubo un gran desempeño de jóvenes del distrito en el regional de los Juegos Bonaerenses que se llevó a cabo en Bragado. Kiara Piana y Baltasar Montoto se llevaron el 1° puesto en Cuento sub 18 y Fotografía Juveniles, clasificando a la final en Mar del Plata. Nerea Mansilla y Milagros Albornoz también brillaron con su 3° puesto en Poesía sub 15 y sub 18.

