Primer Torneo de Fútbol Femenino "Haciendo Historia"

En un esfuerzo conjunto, la Dirección de Mujeres y Políticas de Género de General Arenales, liderada por Marianela Pérez, y la Dirección de Deporte, a cargo de Nelson Bello, junto con la Liga de Fútbol del distrito, han organizado el primer torneo de fútbol femenino local.

Este evento, bautizado como "Haciendo Historia", se celebrará hoy a las 9:30 de la mañana, con partidos entre Colonial vs. Huracán, Singlar vs. Belgrano, y Arenales vs. Social.

El nombre del torneo fue elegido a través de mensajes directos a las redes sociales del Gobierno municipal, reflejando el compromiso de la comunidad con un deporte más inclusivo e igualitario. Pérez destacó la importancia de visibilizar a las mujeres en el fútbol, mientras que Bello resaltó la dedicación con la que se ha preparado este torneo.

"Haciendo Historia" no solo fomenta la participación femenina en el fútbol, sino que también avanza hacia una sociedad más inclusiva y equitativa, donde todos tengan las mismas oportunidades en el deporte.