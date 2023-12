Asume Érica Revilla como intendente municipal del distrito de Arenales

Mañana lunes, a las 20 horas, en el Concejo Deliberante asume la doctora Érica Revilla nuevamente como intendente de Arenales. Luego de haberse desempeñado como senadora provincial de Juntos por el Cambio los últimos dos años, retomará la gestión municipal.

El 7 de diciembre la doctora Revilla, de extracción radical, cerró su etapa como senadora en la Cámara Alta de la provincia de Buenos Aires. Al respecto, a manera de despedida manifestó: “Hoy se cierra una de las etapas más importantes de mi vida. Me llevo conmigo experiencias, aprendizajes y anécdotas. Pero este camino no lo hice sola, me acompañaron grandes personas”.

La exlegisladora agradeció a su equipo de trabajo “por cumplir con cada una de mis expectativas. Por idear proyectos y trabajar junto a mí por la Provincia”, para luego agregar: “Este recorrido no hubiese sido el mismo sin el gran equipo humano de legisladores que me acompañó”.

“Fue un honor haber compartido estos dos años de trabajo en los que defendimos, con convicción, los intereses de los bonaerenses”, apuntó.

Días antes ya había recibido por parte de la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires el diploma que la proclamaba intendente de General Arenales por los próximos cuatro años: 2023-2027.

“Me llena de orgullo ser la primera mujer en representar a mi distrito. Lo voy a hacer con la misma pasión y convicción de siempre. Sé que juntos haremos historia”, expresó la dirigente radical.

Concejo Deliberante

Mañana también harán toma de juramento y asunción de concejales y consejeros escolares del distrito de General Arenales, en el Palacio Municipal. Asimismo se hará un reconocimiento y homenaje a los protagonistas de la recuperación de la democracia, en los últimos 40 años.

Los ediles que sumirán son:

Juntos por el Cambio: 1) Olivieri Juan Pablo; 2) Ortiz Valeria; y 3) Capaldi Javier.

Unión por la Patria: 1) López Claudio; 2) Ratto María Florencia; y 3) Corvalán Miguel.

Los consejeros escolares que asumen el lunes también son: Lorena García (UCR- Juntos por el Cambio) y Gianluca Zabaleta (Unión por la Patria).