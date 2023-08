Hinchas del Club Belgrano de Arenales realizaron un banderazo contra la actual dirigencia

Durante el día lunes, 21 de agosto, desde las 17 horas, socios y simpatizantes del Club Belgrano de General Arenales realizaron un banderazo en su sede para reclamar a la actual dirigencia la rendición de cuentas correspondiente y pedir por una asamblea extraordinaria donde se pueda presentar una nueva lista y elegir así al nuevo presidente.

Así, los hinchas, cansados de no ver avances en la construcción de la cancha y del estado de abandono en que se encuentra el club decidieron manifestarse frente al actual presidente, Pedro Benítez y algunas autoridades presentes, de las cuales no obtuvieron mayores respuestas.

Cabe destacar que, a raíz de esta situación, tanto el plantel de Primera como de Reserva no se presentarían en la Liga en las próximas fechas corriendo así riesgo las divisiones inferiores.

“Es un club muerto, no hay vida, no han terminado las promesas que nos han hecho y no terminan nunca la cancha. No tenemos un balance claro del club y no sabemos en qué se gasta el dinero que entra”, explicó Claudio Ozores en una entrevista a Canal 7 de Arenales y agregó “los socios queremos hacer una lista y presentarnos a elecciones. Que Benítez renuncie a su mandato y muestre los balances. Su elección no fue clara, nunca se llamó a una asamblea a los socios y nunca se nos consultó nada”.

En ese sentido, Mónica Olivera, sostuvo que “hace dos años que estamos viajando tanto de local como de visitante, la situación ya no da para más. Queremos que los nenes tengan su propia cancha. Los nacidos en General Arenales queremos al club y es lamentable verlo en las condiciones que está en estos momentos”.

Por otro lado, los hinchas también se manifestaron en las redes sociales que sirvieron para convocar a todos los simpatizantes. Así, expresaron: “los que fuimos ayer éramos hinchas, seguidores, socios padres y madres cansados del mal manejo, cansados y tristes de ver cómo nuestro club se viene abajo”, y agregaron “ahora hay que seguir y con todo porque gracias a dios mucha gente y otros clubes mismos ven el desastre que hicieron y están dispuestos a ayudar. Esto no es un movimiento político, esto es ver la realidad”.