Polémica en Arenales tras la salida de Olivieri en la Dirección de Deportes Municipal

El día lunes se conoció la noticia de la supuesta renuncia de Juan Pablo Olivieri en la Dirección de Deportes Municipal de General Arenales quien estaba en el cargo desde el 10 de diciembre de 2015. Así, ante las distintas versiones que circulaban desde el Gobierno Municipal aclararon: “Ante trascendidos plagados de oportunismo, se aclara que el Sr. Juan Pablo Olivieri ha presentado su renuncia al cargo de Director de Deportes Municipal, luego de haberlo hablado y consensuado con el Intendente municipal días atrás. Se agradece su labor durante todos estos años y se deja constancia que se continuará normalmente con todos los proyectos y planes del área con el actual equipo de Deportes bajo la conducción del nuevo Director a designarse”.

Sin embargo, el posteo que Olivieri realizó en sus redes sociales el lunes por la noche, volvió a encender la polémica: “Ante los hechos de público conocimiento que tienen que ver con mi desvinculación de la Dirección de Deportes del municipio, tengo la necesidad de aclarar que bajo ningún punto de vista renunciaría a algo que me guste tanto hacer”, aclaró y agregó “por mi parte, solo deseo agradecer enormemente a todo el equipo de profes de la Dirección con quienes he compartido estos hermosos años. Agradecer a los adultos mayores que se han acercado y han participado de cada propuesta que hemos elaborado desde el área. A los chicos de Sin Etiquetas por todos los momentos compartidos y a sus familias por la confianza que han tenido en nosotros. También enormemente a las instituciones educativas, deportivas y clubes del Distrito, y a través de ellas a sus profes, por el trabajo mancomunado que hemos emprendido entre todos”.

Así, continuó: “También agradecer a los empleados municipales y áreas de gobierno que han estado a disposición de los proyectos que hemos ejecutados para que salgan lo mejor posible.; a todos los deportistas del distrito, que tan bien nos representan y que hemos mantenido un cálido intercambio en este tiempo. Agradecer a Érica Revilla por la confianza y por darme la oportunidad de trabajar por el deporte en el distrito e inmensamente a mi familia por el aguante y el acompañamiento incondicional.

Por último, Olivieri expresó: “Agradecer los mensajes tan lindos de innumerables vecinos y vecinas que me han llegado en estos días, son un apoyo fundamental en estos momentos. No tengo dudas que la vida me permitirá volver a trabajar en la función pública. Abrazo de gol!”.

Así, el ahora ex Director de Deportes de General Arenales dejó al descubierto los rumores sobre su salida. Según fuentes de Democracia, su alejamiento del cargo se vincula por diferencias políticas y por un desgaste en su relación con el intendente Edgardo Battaglia. Así, se conoció que este último le pidió que “de un paso al costado” a través de un audio de WhatsApp.