Nicole Apesato: “Quiero mostrar que ser trans es hermoso y no tiene nada de malo”

Nicole Apesato nació hace 36 años en Ascensión, partido de General Arenales, y a los 20 comenzó su transición hacia el género femenino. Siempre vivió el cambio con mucha naturalidad, ya que siempre recibió el apoyo de su familia. Así, a sus dos años, sus padres le plantearon al pediatra la posibilidad de que su hijo fuera gay por ciertas vivencias que encontraban. El profesional les explicó que estaban equivocados y que no iba a ser así. Pero claramente, sus primogénitos sabían de lo que hablaban. “Viví todo con mucha naturalidad porque en mi infancia nunca se me exigió a nivel familiar nada que yo no quisiera hacer. Tengo dos hermanos varones más chicos, con muy poquita diferencia de edad, y nos sentábamos en familia en la mesa y ellos tenían su platito y su vasito de bomberos y yo tenía mi vaso y plato rosa de Xuxa que me lo habían comprado mis padres”, relató Nicole y agregó “quizás no me podían comprar muñecas, pero en los ´90 estaban esos trolls que eran como unos duendes con pelos de colores para que yo pudiera peinarlos y arreglarlos”.

El cambio en su adolescencia

De esta manera, Nicole contó que vivió “una infancia muy linda, natural y tranquila” porque nunca le exigieron ir a jugar al fútbol, agarrar un autito o no jugar “con cosas de nena”. Eso la ayudó mucho en su desarrollo como persona trans. “El golpe más fuerte lo empecé a sentir a los 12 años, cuando me comencé a desarrollar hormonalmente y me quedé en el medio”, relató Apesato y aseguró “no lográs entender qué te pasa. El choque se empieza a vivir en la adolescencia, donde los chicos suelen ser muy crueles, más en mi época donde no era como ahora y nadie se quería juntar con vos, te empezás a aislar y terminás incluida en las minorías”.

Así, Apesato contó que concurría a un colegio religioso de monjas y que ya sentía la discriminación por parte de sus compañeros, pero que eso era algo corriente con el que era “diferente” en algún aspecto. “Hay una realidad, en mi generación en ese momento se discriminaba por todo. Por linda, feo, gordito, flaco, orejón, narigón. La discriminación estaba a la orden del día, no es que solamente se sufría por tener una identidad de género o una orientación sexual distinta”, relató y aseguró: “el golpe más fuerte fue hasta los 18 años donde decido irme a Buenos Aires. Ahí empecé a ver otra realidad, pero seguía negando mi identidad de género. Me declaré como una persona gay en su momento, pero no me terminaba de completar”.

Tomar la decisión

Luego de vivir en Buenos Aires por algunos meses, Nicole regresó y estudió en Junín el Profesorado de Lengua y Literatura. Allí, trabajó como docente suplente por tres años, pero decidió dejar todo por no sentirse a gusto y por expresar cierto stress con diferentes situaciones que se le presentaban. Así, se dio cuenta que su realidad “no daba para más” y que tenía que ser sincera con ella misma. Debía mostrarle a la sociedad quién era realmente. “No fue difícil tomar la decisión porque lo mío fue siempre muy natural, nunca sentí una exigencia a nivel familiar o una obligación o mandato. Tampoco es que antes de mi transición era “el hombre”, sino que usaba ropa de un género más ambiguo. Era una persona más andrógina hasta que di el paso completo”, reconoció y agregó “me quedaban pocas opciones: o era prostituta, trabajar en maquillaje, peluquería o ser actriz. Y bueno, estudié teatro, me formé por ese lado, estudié danzas y empecé a escribir un unipersonal”.

Enseguida lo presentó en una pizzería familiar y desde allí no paró. Surgieron distintas presentaciones en eventos privados como casamientos, cumpleaños o empresariales. La gente la empezó a incluir en sus fiestas familiares y en base a eso fue costeando su transición, que conllevó cirugías y tratamientos hormonales. “No fue de un día para el otro. Esto lleva mucho tiempo y fortaleza a nivel mental y físico porque exponemos el cuerpo a un cambio grande”, aseguró.

La importancia de la Ley de Identidad de Género

En el año 2012, se sancionó en nuestro país la Ley 26.743 de Identidad de Género que reconoce el derecho de todas las personas a mostrarse tal cual como se perciben. Eso implica su vivencia interna e individual y puede involucrar la modificación de apariencia o su función corporal. Al respecto, Nicole expresó: “Creo que se avanzó, pero que falta muchísimo también. Las leyes están, pero se usan a modo político para campañas, y para hablar de los derechos humanos. Pero cuando las leyes se tienen que poner en funcionamiento no funcionan como todo el mundo cree”, y agregó: “La gente creía que nos iban a dar una Ley de Identidad de Género y que nuestra vida iba a cambiar por completo, pero el nuevo DNI no te aísla de la discriminación y la exclusión social”.

En ese sentido, aseguró que “es muy difícil a nivel zonal que se cumpla el cupo laboral trans” y dijo: “tampoco comparto la idea de un cupo, porque sigue siendo un poco discriminativo, es como decir ´en esta fila tales personas, en esta otra tales otras y démosle un trabajo por lástima´. Creo que los cupos ayudan, pero la inclusión va por otro lado”.

Por otro lado, Apesato reconoció que ve un cambio real en los jóvenes de hoy, que sin dudas “tienen otra cabeza” y formas de abrirse a la sociedad. “Noto un cambio muy grande en las nuevas generaciones de 20 para abajo que ya no tienen ese mambo social que tienen las generaciones más grandes. Lo más jóvenes te siguen en redes sociales y te likean las publicaciones donde hacés un poco de activismo. Hoy hay otro apoyo y otra apertura” y aseguró que el cambio también lo ve en las generaciones de 60/70 años. “Creo que lo que más cuesta es la generación entre los 30 y los 40 años”.

Su presentación en el 8M

El año pasado, para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, Nicole fue invitada por el gobierno de General Arenales para ser la protagonista y expresar un discurso. “Fue algo que estuve esperando mucho tiempo, por la primera vez que me sentí mínimamente incluida por un gobierno municipal”, expresó y aseguró “fue muy lindo, recibí una respuesta de la gente muy buena, mucho cariño y acompañamiento de las mujeres que estaba”.

A pesar de ello, Apesato sostuvo que hoy, 31 de marzo, es su día, ya que celebran la visibilidad trans y continúan con su lucha y recuerda a todas las personas trans que perdieron su vida para que hoy puedan ser mucho más libres. “Considero el 8M como un día de la mujer en el cual como persona trans me uno a ellas para acompañarlas en su lucha y en sus derechos obtenidos, como me gustaría que ellas se unan a nosotras el 31 de marzo”, confesó y agregó “no soy mujer, nací siendo hombre, decidí hacer mi transición y hoy disfruto mucho de ser una mujer trans. No voy a negar nunca mi identidad trans porque es lo que soy”.

Su futuro

Por último, Nicole contó que está abierta a nuevas propuestas laborales siempre y cuando esté capacitada para llevarlas adelante. “Hace poquito se hicieron los carnavales en General Arenales y me ofrecieron formar parte de una de las comparsas en el lugar de “Destaque”, así que, en parte estuve sola con un vestuario completamente distinto al resto de la comparsa. Lo único que exigí, porque no cobré un peso, es que me permitieran dejar un mensaje de visibilidad para la comunidad trans”, contó y cerró “todo lo que hago es por las que vienen detrás o por otras que quizás no tienen la personalidad o la formación que yo tengo para expresarse. Creo que a futuro me veo en lo artístico, en generar cosas para que la sociedad cambie. Quiero mostrar que ser trans es hermoso y no tiene nada de malo. Que hay que acompañar, apoyar y celebrar otras identidades como son las nuestras”.