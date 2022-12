Se habría solucionado el conflicto gremial ante la Cooperativa de Ascensión

Un conflicto gremial de importantes características sucedió ante la quita de trabajo a 35 transportistas de la Cooperativa de Transporte El Triunfo, la cual proveía camiones para el transporte de cereales y de oleaginosas a la Cooperativa Agrícola Ganadera de Ascensión.

Por lo expuesto, se hizo una importante y extensa protesta frente a la mencionada cooperativa, impulsada por el Sindicato Unico de Fleteros de la República Argentina, que dirige Mario Pereyra, con la colaboración de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (Catt), entidad que nuclea a los sindicatos de Camioneros, la Unión Ferroviaria, Aeronavegantes, ‘La Fraternidad’, Dragado y Balizamiento, Sutpa, ‘Guincheros’ y Urgara, entre otros.

Luego de una negociación entre las partes, se habría llegado a un acuerdo de otorgar a los transportistas el 50% de los fletes de larga distancia y el 100% de los que se realizan en un radio de 100 km, que van del campo a la planta de acopio que la firma posee en El Triunfo, en el partido de Lincoln.

Durante el conflicto intervino policía comunal, que dirige el comisario Luis Lugano, jefe de Policía Comunal de Arenales, ante la presencia de muchos camiones frente a la Cooperativa de Ascensión. Lugano manifestó que el martes último alrededor de las 5 de la mañana un grupo de camioneros, ante la Cooperativa Agrícola Ganadera Limitada de Ascensión, realizaron una protesta en reclamo de derechos laborales, por parte del Sindicato Unico de Fletero de la República Argentina.

Intervino personal policial de Ascensión, y dispuso que las demás dependencias que conforman el Distrito se hicieran presentes con su personal en apoyo.

Por su parte el ex comisario y actual director de seguridad José Nicanos Espinosa dijo que ellos no estaban de acuerdo con ese tipo de protesta. “Si bien tienen derecho, no estamos de acuerdo con la protesta que hicieron, el gran despliegue que hicieron, ya que lo consideramos arbitrario. Ellos tienen otros medios para dialogar y peticionar ante la empresa y llegar a un acuerdo”, apuntó.