Erica Revilla: “La gente siente que falta un horizonte”

Erica Revilla, vicepresidenta del comité de la Unión Cívica Radical de la Provincia y exintendenta de General Arenales, analizó la compleja crisis actual y la necesidad de preparar un plan para brindar soluciones.

“Lo de Alberto Fernández es una aberración. El Ejecutivo tiene que gobernar y trabajar por todos los argentinos que no lo están pasando bien. La situación en el conurbano es de angustia, tristeza. La pobreza y la inseguridad se profundizan cada vez más. La gente siente que falta un horizonte, un rumbo, sobre todo por quienes no presentan un programa estratégico para salir de esto”, comentó Revilla en declaraciones al sitio web Nuevos Papeles publicada esta semana.

Por su parte, destacó que “no es momento de hablar de nombres de candidatos sino de ideas, de trabajo, de hacer proyecciones, para ver cómo salimos adelante”.

Igualmente, destacó que “las recorridas las mantenemos por toda la Provincia. Siempre es importante estar. Y ayuda también que con Maxi Abad logramos modernizar el comité, la forma de trabajo con concejales del interior”.

Asimismo, la arenalense criticó los recortes en salud, educación y mujeres. “Es en donde menos hay que recortar. Hay muchas áreas, pero en Salud y Educación, no. Y menos en Discapacidad”, lamentó Revilla.

Con respecto a políticas de género resaltó la propuesta “Sin mujeres no”, cuyo objetivo es garantizar la participación de las mujeres en cualquiera sea la actividad que se organice, como puede ser un congreso, una reunión, una mesa redonda o los ponentes en una charla.

En ese sentido, en 2021 el comité provincial firmó un convenio con la Universidad Nacional de Mar del Plata para brindar capacitaciones a funcionarios, dirigentes, asesores y militantes en perspectiva de género.

Así cuando hace balance, a pesar del panorama complicado que atraviesan la Argentina y la provincia, Revilla no reniega de lo complejo que puede tornarse el momento actual, pero confía en que prevalecen hombres y mujeres preparados y dispuestos por dar vuelta la página.

“Cuando en mi municipio faltaban cosas o veía otras que no me gustaban, me involucraba para transformar, para lograr cambios por el bienestar de la gente. Y hoy el radicalismo está fuerte, fortalecido, movilizado y organizado para defender políticas públicas, la división de poderes y ser responsables por el bienestar de la gente”.