Vecinos de Ascensión reclaman por agua potable y cloacas

Desde hace un año, un grupo de vecinos de la localidad de Ascensión, Partido de General Arenales, viene reclamando por el servicio de cloacas y agua potable en su barrio. Se trata de las calles Independencia, Tierra del Fuego, General Viamonte y 20 de Junio donde viven alrededor de 35 personas que hoy utilizan agua de pozo para cubrir sus necesidades.

A pesar de sus constantes reclamos, las obras parecen no ocupar un lugar en los presupuestos del municipio. “Hace un año elevamos una carta con el reclamo, pero nunca tuvimos respuestas positivas. Nos dicen que la van a tener en cuenta, que ahora no es el momento, que es muy costosa la obra”, expresó José Ross, vecino de la localidad. Además, expresó que “actualmente utilizamos agua de pozo, pero no para tomar. Ahí el que puede, tiene que comprarla”.

Por su parte, otro vecino de la localidad, Mauro Rae sostuvo “el problema más grande que tenemos es cuando se nos corta la luz, porque ahí nos quedamos sin agua. Este año después de la tormenta que vivimos, estuvimos cuatro días sin luz y fue terrible. Estamos acostumbrados a vivir de esta manera”.

En el mes de junio de 2021, los vecinos elevaron una carta a la gerencia de COSPAL, la Cooperativa a cargo de brindar estos servicios en la localidad. La misma expresaba: “Por la presente nos dirigimos a usted con finalidad de solicitar servicio de red agua potable y cloacas. Cabe destacar que se trata de un servicio esencial de un bien necesario para vivir dignamente por nuestra salud y la de nuestras familias donde convivimos con niños y adultos mayores”. La respuesta por parte de COSPAL fue calificar a la obra como muy costosa y complicada por la zona en la que se encuentra.

Por su parte, Julián Disciascio, encargado de Obras Públicas de la Municipalidad de General Arenales, manifestó que “el sector que reclama las obras está a 800 metros del pueblo, no es cercano, por eso la Cooperativa técnicamente no tiene forma de hacer la obra porque están muy lejos del tendido del sistema cloacal”. Además, dijo que “se podría hacer otro colector e ir por fuera del pueblo, pero es una obra que representa una inversión de 100 millones de pesos, algo totalmente inviable para un municipio”. Por último, el funcionario expresó que “es una zona de quintas, no es que la Cooperativa esté negada a hacer las obras, pero es una inversión muy grande para la cantidad de usuarios que hay. Cuando uno compra fuera de la zona de los servicios, eso lo tiene que saber”.