Con Revilla como protagonista, la UCR lanzó la campaña "Sin mujeres no"

En el marco del congreso provincial de la Unión Cívica Radical (UCR) bonaerense, que tuvo lugar el sábado pasado en La Plata, legisladores y autoridades partidarias lanzaron la campaña "Sin mujeres no", que establece el compromiso de no participar de eventos o actividades político-partidarias en la que no haya al menos una mujer como ponente, experta o invitada.

Entre las figuras que apuntalaron la campaña, destaca la senadora bonaerense del distrito de General Arenales, Érica Revilla, que además es vicepresidenta del Comité Provincia de la UCR.

"Creo que es vital que las mujeres participemos de todos los espacios estratégicos de la política", expresó Revilla, que hasta diciembre pasado fue una de las dos intendentas de la Cuarta Sección Electoral, hasta que pasó la posta a Edgardo Battaglia para asumir su banca como legisladora.

De esta manera, con Revilla como una de las principales impulsoras, el radicalismo busca apuntalar el protagonismo femenino en la disputa electoral de 2023. "Tenemos que trabajar más que nunca. Tenemos que marchar por cada distrito tengamos un intendente, o una intendenta. Porque chicas sin mujeres no", exclamó la senadora arenalense, durante su intervención en el acto de cierre del congreso platense.