Battaglia: “Tenemos el compromiso de proteger bienes e intereses ajenos que son sagrados”

El intendente de General Arenales, Edgardo Battaglia, abrió anoche el período de sesiones ordinarias del Honorable Concejo Deliberante del distrito que administra. En un discurso que duró unos 50 minutos, trazó un panorama de gestión y adelantó metas y objetivos a lograr en el transcurso de este año.

En primer lugar, Battaglia reconoció ante los presentes que abrir el período ordinario del HCD es para él un orgullo y un honor. También realizó un análisis de sus casi tres meses de gestión, presentó un programa de gobierno y un plan de acción a futuro. “El HCD será imprescindible para alcanzar las metas propuestas”, aseguró.

Posteriormente el máximo mandataria de Arenales recalcó: “El 10 de diciembre me tocó asumir como intendente. Afortunadamente lo hice en una gestión que no me resulta desconocida, en la cual se han logrado importantes obras y avances en distintas áreas que apuntan a mejorar la condición de los vecinos y que propongo continuar y profundizar en caso que resulte necesario”.

Para Battaglia, es fundamental mejorar la “calidad institucional”, pero para ello son necesarios cambios en las prácticas, normas y procedimientos en cada sector que se requiera con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los vecinos.

En cuanto a las metas, el intendente adelantó que está en proceso una ordenanza que pronto ingresará al Departamento Ejecutivo que tiene que ver con el reordenamiento territorial. La existente data de 40 años. “Es esencial, será uno de los proyectos más importantes de los últimos años que sentará bases para el futuro de Arenales”, aseveró.

En su discurso, Battaglia también resaltó el acuerdo paritario logrado para mejorar las condiciones de los empleados municipales. “Permitió pases a planta y recategorización de 230 empleados. Es un reconocimiento a los empleados que son el brazo ejecutor de los proyectos. Son un activo de este municipio”, advirtió.

Además, el intendente remarcó que buscará una mayor participación de los proveedores para que se sumen a la carpeta municipal. “Los recursos se administran de manera responsable y honesta. Tenemos el compromiso de proteger bienes e intereses ajenos que son sagrados”, aseguro Battaglia, quien además destacó en su discurso la entrega de escrituras y la regularización de barrios históricamente informales en su fase registral. “Vamos camino a una política de Tierras seria y responsable”, sintetizó.