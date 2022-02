La Cooperativa de Ascensión sorteó un auto entre trabajadores de la salud

En el marco de la conmemoración de sus 80 años, la Cooperativa Ascensión encaminó una idea muy positiva, apuntando a un reconocimiento a los trabajadores de la salud pública que están afrontando una tarea enorme en la primera línea de lucha contra la pandemia del Covid 19. Es por eso que se realizó un sorteo de 9 finalistas entre los agentes sanitarios de los distintos lugares donde tiene presencia la entidad, quienes participaron en el sorteo final de un auto Fiat Cronos 0 km, según informó el medio FM Encuentro 103.1.

El acontecimiento se realizó el pasado viernes 4 de febrero en el predio del Semillero y la ganadora fue Leticia Crozza, cocinera del Hospital Municipal de General Pinto, quien, en el cuarto orden, establecido por sorteo, tuvo la suerte de abrir la puerta del auto 0km. adjudicándose tan importante premio.

El momento fue fiscalizado por el Escribano Raúl Olocco ante la presencia de las autoridades de la Cooperativa, encabezadas por el gerente, Diego Scarafía, y el presidente del Consejo de Administración, Ignacio Ratto, junto a otros consejeros, empleados y allegados.

Los finalistas fueron: Jorge Donasco, Erica Quintero y María Liliana Rodríguez (Partido de General Arenales); Alejandra Cresimati y Evelin Villalon (Partido de Leandro N. Alem); Mayra Bergameschino (Partido de Junín); Lidia Dueñas (Partido de 9 de Julio); Gustavo Gonzalez (Partido de Lincoln) y Leticia Crozza (Partido de General Pinto), quien se adjudicó el premio.

Leticia Crozza, quien desde hace 13 años integra el sistema de salud del municipio de General Pinto, desempeñándose en el sector de cocina, señaló emocionada: “Estoy feliz, la verdad que me tenía mucha fe y lo único que le pedí a Dios cuando entré a este lugar es que no me abandonara. Lo mismo le pedí cuando me tocó mi casa y tengo mi lugar. Entonces, Dios no me viene abandonando y hoy me dio esta enorme alegría. Gracias a la Cooperativa de Ascensión, a sus autoridades, a todos los finalistas que me acompañaron en este momento y a mi familia que disfruta de este momento inolvidable”.

Por su parte, el gerente de la Cooperativa Ascensión, Diego Scarafia, expresó: “Estamos muy felices, el azar hizo que el auto se vaya para General Pinto, una de las ultimas localidades donde la Cooperativa se instaló, apenas dos años casi. Espero que lo disfrute la ganadora y que sea de ayuda para esta trabajadora que hace tanto esfuerzo por cuidarnos, cumpliendo sus funciones en el hospital”.

Por último, Ignacio Ratto, actual presidente del Consejo de Administración, resaltó: “Nuestra intención fue brindar un reconocimiento a los trabajadores de la salud porque siempre estuvieron y siguen estando al frente en la pandemia y cuidándonos día a día. Felicitaciones a Leticia, la ganadora, y en ella reconocemos el esfuerzo de todos los trabajadores de la salud”.