Asumió Edgardo Battaglia como intendente de Arenales

Edgardo Battaglia es el nuevo intendente de Arenales y, en el marco de la asunción, pronunció un discurso: "quiero decirles que, hace algún tiempo, una persona me dijo que el destino a veces pone determinados desafíos en la vida de una persona, no quiero ser autorreferencial pero hoy compruebo que eso es así, tengo una enorme responsabilidad, el comienzo de un gran desafío: después de ser padre, es el mayor desafío que la vida me ha colocado en el camino".

"Es un honor grande y una responsabilidad aún mayor, pienso en el destino y en las consecuencias, en el futuro que puede asumir distintos aspectos, yo prefiero verlo como una oportunidad. Si me preguntan cuáles son mis ejes, tengo que decirles que soy consciente de que tengo un límite acotado de tiempo, me toca asumir un desafío en tiempos limitados pero suficiente para trabajar en un proyecto de distrito y comenzar a ejecutarlo", dijo Battaglia y agregó: "vamos a trabajar sin condicionamientos, poniendo lo mejor de nosotros por una mejor calidad de vida".