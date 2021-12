Inauguraron un laboratorio de análisis clínicos en el hospital municipal

Este lunes, se inauguró el laboratorio de análisis clínicos en el hospital municipal de General Arenales. "Desde el inicio de esta gestión trabajamos para jerarquizar nuestro centro de salud más importante, todo este trabajo se hace realidad con estas instalaciones, celebramos porque este laboratorio llevará el nombre de quien es ejemplo y referencia para el personal de salud y la comunidad: Juan Carlos Ambrosino. A los 80 años sigue trabajando con la misma pasión y responsabilidad", dijo Daniela Fayole, directora de Recursos Humanos del hospital municipal.

Por su parte, la intendente Erica Revilla dijo "no solo es el bioquímico de todos, es el papá de amigos con los que me crié, he pasado momentos muy lindos, son 55 años acá adentro, no es poca cosa, con entrega, compromiso, el amor al hospital, a todos nosotros" y agregó: "no se da en cualquier persona, solo en aquellas que tienen vocación".