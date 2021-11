Contundente respuesta del Frente de Todos tras la denuncia por fraude

En la mañana del martes, desde el espacio de Juntos de General Arenales denunciaron fraude en una de las mesas de la localidad de Arribeños, durante las elecciones del pasado domingo. Según indicaron, militantes detectaron que uno de los telegramas había sido adulterado con corrector y, de esta manera, restaba 120 votos a Juntos. La respuesta del Frente de Todos no tardó en llegar, quienes aseguraron que la práctica democrática se llevó a cabo con total responsabilidad.

"Vemos con asombro una actitud sucia, desleal y chicanera del espacio político oficialista en nuestro distrito, acusando a vecinos vaya uno a saber de qué", escribió el concejal Pablo Novales en sus redes sociales y agregó que "el comicio en toda la escuela N°4 de Arribeños se desarrolló en paz y con alegría. Fe de ello dan los fiscales Agustín Lagoma, Alicia Isabel González, Rubén Daniel Cirelli, Juan Zanassi y Milagros Calisti, directora de la escuela".

Leer más: Grave denuncia de Juntos por fraude en Arenales

En otro tramo de la publicación, Novales indica que "hay tres documentos a llenar por duplicado: telegrama -que se usa para el recuento provisorio-; Certificado de Escrutinio, que viaja en el bolsin; y Acta de Cierre, que va en la urna. Estos dos ultimos se usan para el recuento final, el verdadero, el que vale. Además recordemos que varios medios locales publicaron los resultados, la misma cuenta oficial de nuestra intendenta expresa el resultado favorable en todas las mesas y hasta nuestro propio certificado así lo expresa. Los actos políticos fuera de ley, el claro y abusivo clientelismo hecho no se comparan con esta actitud ingrata e injusta. Acaso alguien duda de la honestidad de Edelma Monetti, Diego Andrada ( Autoridades de mesa), Alicia Gonzalez, Agustín Lagoma, Lucina -luchi-, Daniel Cirelli y Juan José Cirelli (Fiscales), Nadia Carpenzano (responsable de escanear los telegramas) y de todo el comando electoral, porque de ser un acto delictivo fueron parte todos. Propios y ajenos".

"Seguimos sin entender dónde radica la necesidad de hacer pasar un mal momento personal y familiar a personas que solo cumplieron con un deber cívico. Por qué la presidenta y el vocal como así los fiscales de mesa, Fiscales generales, fiscales informáticos y autoridades deben ser acusados sin ningún sustento más que el ego y el poder de unos pocos. Repetimos, es solo un error en el telegrama, no las Actas o Certificados. El recuento es provisorio. Y este error no modifica nada. ¿Es necesario en nuestras localidades dónde nos conocemos todos, manchar un acto democrático? ¿ Es necesario usar el aparato mediático municipal para esto? ¿para que? ¿ Con que finalidad? Si el resultado es el que está. Ojalá que las autoridades municipales y partidarias reflexionen y pidan las disculpas que corresponden. Porque en política no vale todo", cerró Novales.