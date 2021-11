La Bohemia: investigan la causa por lesiones leves

Desde la Ayudantía Fiscal de General Arenales informaron a Democracia que se avanza con las actuaciones en la causa por Lesiones leves y que, en las próximas horas, estarán listos los primeros informes. El último fin de semana, un joven vecino de Junín denunció que un patovica del boliche La Bohemia, ubicado en el acceso a General Arenales, lo golpeó en el interior del lugar. La denuncia formal fue realizada en la Comisaría Primera de Junín e investiga la UFIyJ Nº 1. Por estas horas, se analiza el material fílmico que puso a disposición la confitería bailable y también se tomaron declaraciones.

Por su parte, desde el boliche La Bohemia aseguran que no hubo episodio violento dentro del lugar, que no hay personal de seguridad involucrado en la golpiza, y compartieron la cámara de seguridad donde se puede ver a un grupo de jóvenes golpeándose en la puerta de la confitería. No obstante, el joven denunciante indicó que esa no es la pelea a la que se refiere en su denuncia formal de los hechos.