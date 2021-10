Concurrido Festival de Doma

Con todo éxito se realizó el festival de doma en el paraje El Chingolo partido de Gral. Arenales.

Alrededor de mil personas colmaron las instalaciones del predio, que tuvo para este evento una esmerada atención de la cantina, a cargo de la comisión Inferior del Huracán F. C. de Arribeños.

Con el valor de la entrada sortearon un caballo siendo favorecido con el Nº 546, Darío Gabas de la localidad de Teodelina, partido de Santa Fe.



Los ganadores son los siguientes jinetes:

Categoría Bastos 1° premio Joaquín Zavala vs el forastero de Buldorini.

2° Sergio Savoie vs La Enfermera de Rionda.

3° Ezequiel de Armas vs El Tabasco de Moline.

Broche de Oro Categoría Clina 1° Facundo Feijoo vs Perezoso de Giménez.