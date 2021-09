Silvia Lugano: "Las necesidades de la gente no han cambiado"

En la recta final de la campaña de cara a las PASO, la precandidata a concejal por el Frente de Todos en General Arenales, Silvia Lugano, se refirió a las preocupaciones de los vecinos y dijo que "las necesidades no han cambiado respecto de las elecciones de 2019, les preocupan las viviendas, el estudio de sus hijos y la salud, son necesidades que se reiteran" y agregó que no se han traído viviendas al distrito, cuesta alquilar por lo económico y porque no hay casas en alquiler, gracias a Dios se está movilizando el Procrear y muchas familias pueden acceder pero es una necesidad imperiosa que se hagan barrios para cambiarle la vida a la gente".

"Uno es concejal por todo el distrito, no por un solo pueblo, nos ha tocado hablar y escuchar a la gente, no podemos decir que no tenemos soluciones, tenemos que decir que vamos a buscarlas", dijo Lugano y agregó que "trabajamos en política para la gente, para el otro, para solucionar necesidades y estar al lado de quienes necesitan que se solucionen problemas".