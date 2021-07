Personal de salud de Arenales se refirió a los episodios de violencia

Personal de salud del hospital municipal de General Arenales compartió una carta para expresarse respecto de episodios de violencia verbal, psicológica y física que sufre el equipo.

"Como es de público conocimiento, estamos atravesando el período de mayor tensión dentro del sistema de salud y en especial dentro del hospital municipal. Estamos conteniendo una pandemia con recurso humano escaso. Esta dificultad, no es solo local si no a nivel mundial debido al tiempo y la complejidad que implica su formación y preparación. A esto se suma el agotamiento físico, mental y emocional ya que la situación nos obliga a trabajar prácticamente todos los días de la semana sin descanso, con una enfermedad que no solo no disminuye si no que se vuelve cada vez más agresiva. Estamos haciendo lo humanamente posible para salvar vidas y aliviar el dolor ante las pérdidas inevitables. Y esto lo hacemos todos los días del año, las 24 horas del día, a pesar de nuestras tristezas y cansancio", comienza el texto.

Por otro lado, el personal indica que "nuestra comunidad es chica y nos conocemos todos, eso le imprime más angustia y tensión a nuestra labor. Más allá de los conocimientos técnicos y científicos, el abordaje humano es parte intrínseca de nuestra misión. Conocemos a nuestros pacientes, son nuestros familiares, amigos, vecinos, compañeros. Sabemos sus nombres y sus apellidos, empatizamos con sus familias, los acompañamos a lo largo de su estadía, nos alegramos con cada paciente recuperado y lloramos cada pérdida como propia. Nos formamos para esto y volveríamos a elegir cada una de nuestras profesiones y labores, pero solos no podemos si la comunidad no acompaña con actos responsables y solidarios. Sabemos que hay mucho por mejorar, pero de algo estamos seguros y es que todos los días arriesgamos la salud, resignamos mucho de nuestra vida personal y ponemos lo mejor de cada uno para contener y salvar a todos nuestros pacientes".

"Por eso pedimos respeto y empatía ¡basta de violencia! nos quedamos con la tranquilidad de estar haciendo lo correcto porque estamos trabajando para cuidar a cada uno de todos ustedes". La carta está firmada por el personal de salud, Dirección Hospitalaria y Secretaría de Salud Pública.