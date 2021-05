El Distrito bajó de fase y rigen nuevas medidas de control

El distrito de General Arenales se encuentra en Fase 3, por lo que a partir de las 00 horas de hoy hasta el 30 de mayo inclusive rigen nuevas medidas que buscan cortar la circulación para bajar la curva de contagios de Covid-19.

Las autoridades sanitarias del distrito solicitan a la población extremar los cuidados: uso de tapabocas obligatorio al salir de casa, higiene de manos y objetos personales, distancia social de 2 metros.

Los comercios y las actividades autorizadas contarán con ingreso de personas de 6 a 18 horas: supermercados, almacenes y kioscos podrán seguir funcionando en modo delivery hasta las 22.

Farmacias y estaciones de servicios en sus horarios habituales.

Restaurantes y locales gastronómicos, como modalidad delivery, permitido hasta las 23.30.

Las salidas de esparcimiento individual están permitidas dentro de la franja horaria de 6 a 18 en espacios públicos, al aire libre.

Los eventos, actividades culturales, deportivas, religiosas y de esparcimiento grupal continúan suspendidas.

Las clases presenciales están suspendidas.

Las reuniones sociales continúan suspendidas.

La circulación de personas, dentro de la franja horaria de 6 a 18, está permitida para los que tienen que hacer actividades permitidas. Fuera de ese horario, solo trabajadores esenciales.

Pedido

La intendenta Erica Revilla en una carta dirigida a los vecinos del Distrito hizo referencia a la situación crítica por la expansión del virus, “que no da respiro” y constantemente pone a nuestro sistema de salud al borde del colapso.

“En menos de una semana superamos la duplicación de casos positivos”, afirmó la jefa comunal de Arenales.

“Necesitamos del compromiso y la responsabilidad de todos: no hagamos reuniones, no nos juntemos, quedémonos en casa todo lo que podamos, salgamos solo para lo necesario…¡Hagamos un esfuerzo mas!”, manifestó Revilla.

Casos

Hasta el viernes último, en el distrito de General Arenales había 186 casos activos de Covid-19 y 1.309 aislados.

Ese día se dieron 24 nuevos casos positivos: 2 por laboratorio, 8 por criterio clínico epidemiológico y 14 por test rápido de antígenos.

Hay dos nuevos casos posibles que se suman a 12 pacientes que aguardan sus resultados.

Lamentablemente, hubo un paciente fallecido y suman 19 durante toda la pandemia.