Erica Revilla: “No hablamos con el gobierno del futuro de las PASO”

La intendenta de General Arenales, Erica Revilla, aseguró que en la reunión que se realizó ayer en la Casa de Gobierno no se discutió el tema de las PASO. En declaraciones a Siete Colores por FM 97 Une, aseguró que “no sé que han interpretado los medios o que les ha llegado desde el oficialismo. Pero la verdad es que no se fue a tomar una decisión estructural, partidaria o del futuro de las PASO”.

La jefa comunal de General Arenales, que pertenece al radicalismo, dijo que “fuimos a firmar un convenio donde estaba el diputado Cristian Ritondo, Sergio Massa, el ministro Katopodis, el gobernador, Axel Kicillof, e intendentes. Pero ahí no se tomó ninguna decisión, no se habló de partidos políticos. No sé quién le lleva a los medios este mensaje”.

Además, Revilla explicó que “el tema de suspensión o de mora en las PASO es un tema del Congreso, no es del ámbito la Casa de Gobierno”.