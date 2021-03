Dolor por la beba que murió antes de nacer: habló el director del hospital

Luego de alcanzar conocimiento público el caso de la beba que murió en el vientre materno en la semana 36 de gestación, el director del hospital de General Arenales, Guillermo Apizzato, se refirió al tema y aseguró que se avanzará en la investigación para esclarecer el hecho. "Es muy doloroso, la familia no esperaba un desenlace de este tipo, desde la Dirección del hospital se tomaron las medidas necesarias para esclarecer esta situación. Se tomó la historia clínica, el material fílmico del hospital, libros de ingreso y egreso donde constan los registros, también fueron puestos a disposición de la Justicia" dijo Apizzato y agregó que "me comuniqué con los padres para que me cuenten lo que pasó y así arrojar más luz sobre la situación".

"Los padres de Renata dicen que el accionar profesional no fue correcto, por eso se inician las investigaciones para ver si hubo neglicencia", señaló Apizzato y agregó que "esto era una urgencia, nuestro anestesista no es de la localidad, al no poder acudir tenemos que hacer la derivación a Junín, por lo general se piensa que se sube a la ambulancia y listo pero no es así, lleva tiempo la derivación".

Por otro lado, Apizzato señaló que "esto nos lleva a replantearnos la forma de trabajo y de derivación a otros centros, la capacidad de respuesta que tenemos, es muy lamentable lo que le pasó a esta familia, es doloroso, yo me pongo en el lugar de ellos, estoy a días de ser padre y eso también tiene un plus emocional, impacta, no pasa desapercibido, se sufre".