Más de 40 personas inscriptas para el curso de bomberos voluntarios

En forma conjunta, la Comisión Directiva y Jefatura de Bomberos Voluntarios de Ascensión tomaron la determinación de volver a abrir el curso para aspirantes a bomberos voluntarios. Según informó el segundo jefe del cuartel, Marcelo Torres, en diálogo con FM Encuentro, el curso comenzaría en marzo con cupo limitado. “Queremos brindarle la posibilidad a las personas que quieren formar parte de los bomberos, que tienen esta materia pendiente. La idea es ir capacitando gente porque el cuartel está llegando a los 25 años y tenemos una baja importante, de seis o siete bomberos que van a cumplir su ciclo. A su vez ,tenemos tres cadetes que están en edad para hacer el curso de bomberos y la verdad es que sé que va a haber mucha gente interesada”.



“Esperamos tener buena concurrencia, pusimos una edad de 20 hasta 35 años porque, generalmente, es hasta 40 años y nos puede pasar que, como el año pasado, con la pandemia, esa persona ya no puede ingresar. Sin ir más lejos, ya mucha gente se comunicó conmigo demostrando interés para hacerlo más formal, estamos expectantes. Sabemos que hace entre tres y cuatro años que no se abría el curso, habíamos apostado a los cadetes pero ahora queremos abrirlo cada dos años y brindar la posibilidad que siempre tuvieron vocación de servicio y ganas de ayudar”, dijo Torres.

Por otro lado, el segundo jefe puntualizó: “Queremos que se sumen, que sepan que es algo lindo, mucha gente tiene la mentalidad de decir “no me van a tomar”, tienen que probar. El curso puede durar de ocho a doce más, incluso más también. Me pone contento y agradezco a la población para formar parte de esta gran familia”. Más de cuarenta personas se anotaron y, según se informó, una amplia mayoría son mujeres interesadas en la formación. El cupo para hacer el curso es de diez personas.