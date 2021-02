Covid-19: comenzó la campaña de vacunación masiva

Esta semana llegaron a General Arenales 600 nuevas dosis de Sputnik V contra el coronavirus y ya comenzaron a vacunarse las personas que, previamente, se habían registrado en la página web vacunatepba.gba.gob.ar. Desde la posta del Jardín Nº 901, en la ciudad cabecera, la concejal del Frente de Todos, Silvia Lugano, dijo: “Celebramos la llegada de las vacunas al Distrito, es la esperanza de que podamos salir de esta situación lo antes posible. Nosotros venimos trabajando hace un tiempo con la campaña de concientización, respecto de lo que significa la vacuna. Estar vacunados, en este momento, es muy importante. Todavía la temperatura nos permite estar al aire libre y se viene un invierno en el que tenemos miedo a la tan mencionada segunda ola, con todo lo que conlleva, con cada vez más aperturas, inicio de clases. Es fundamental que la mayor cantidad de ciudadanos esté vacunado, es lo único que va a parar este flagelo que nos viene golpeando todo este tiempo”.

“Siempre digo que debemos ser conscientes y responsables a la hora de dar información. En lo personal, estoy totalmente convencida de que la vacuna tiene 99,9% de efectividad, lo he hablado con profesionales. Uno no defiende esto por un color político, uno defiende esto por el color de la vida, de nuestros seres queridos, vecinos, amigos, que los vimos partir o pasar momentos delicados cuando transitan la enfermedad. Hoy no tenemos que opinar sobre lo que pensamos”, remarcó Silvia Lugano y agregó que “esto es una vacuna, imposible que haga mal; un médico amigo me dijo ‘la vacuna no te va a matar, el Covid sí’ y ahí está el fundamento de lo que estamos haciendo hoy. Estoy al frente para acompañar y hacer campaña de la vacuna en todo el Distrito porque falta que la gente tenga información y sepa de qué se trata, cómo son los turnos, cómo anotarse. Por eso, salimos con un grupo de chicos de trabajo a llevar el registro presencial a todos los pueblos. Es entre todos, si lo hiciéramos con más gente, sería más fácil. Le pido a la gente que se informe con noticias fidedignas, hubo noticias falsas, campaña antivacuna. Esto es salud, vida, no podemos estar en contra de una vacuna”.

Vacunan a 50 personas por día

Respecto de la logística del plan estratégico de vacunación, Lugano detalló que “se van a vacunar a 50 personas por día, llegaron 600 dosis, los turnos están dados hasta que se terminen las vacunas, incluso sábados y domingos. Llamamos a la gente y avisamos sobre los turnos. A quien no le llegó el turno, que no se desespere, nosotros no tenemos injerencia en dar el turno ni notificarlo, eso lo hace el sistema de la Provincia, no podemos entrar al padrón y modificarlo si cargaron datos con errores, pero tiene que haber tranquilidad porque vacunas va a haber para todos y todas. El distrito está trabajando fuertemente con la Región Sanitaria III y la Provincia. Trabajamos para que la vacuna llegue al Distrito”.

“La gente llega y tiene que pasar por el primer paso: se presentan, le toman la fiebre, les consultan si tienen síntomas, si ha tenido; después, en prevacunación, se toman los datos, verifican el turno asignado y, cuando tenemos a las cinco personas, pasan al vacunatorio”, contó Silvia Lugano al canal 7 local. Y agregó: “El frasco lleva siete minutos de descongelamiento, se coloca a cinco personas a la vez y luego esperan 30 minutos; en caso de que se presente alguna complicación tenemos un handy en conexión con el hospital municipal y hay comunicación directa con la ambulancia para que se presente en el lugar. Están tomadas todas las medidas necesarias. Necesitamos que la gente se registre. Es por la web, una página muy amigable y fácil, no habría problema. Más nos registramos, más vacunas vamos a recibir. El sistema se toma el tiempo para acomodar los turnos porque tiene que haber coordinación de orden y horario. Las personas que no saben cómo registrarse pueden venir para acá y los registramos, no hay problema. Para eso estamos”.

Cómo anotarse para recibir la vacuna

Se debe ingresar a https://vacunatepba.gba.gob.ar/ para acceder al formulario. Una vez ahí, se debe dar clic en la opción que está en la pantalla principal y dice "Me quiero registrar". El sistema pide completar algunos datos básicos y obligatorios, como el nombre completo, número de DNI, género y fecha de nacimiento. También en esa sección inicial se tienen que brindar teléfonos de contacto y un e-mail. Luego se pregunta si la persona interesada en recibir la vacuna presenta determinadas condiciones y el último paso es completar los datos de domicilio, con código postal, el municipio y la localidad.