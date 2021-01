Bullying en Arenales: "Tengo mucho miedo a la humillación en público"

Este lunes se estrenó un documental realizado en General Arenales que relata episodios de bullying en el distrito. A partir de testimonios de docentes, profesionales de la salud, víctimas y familias, se aborda la problemática social y se apunta a generar conciencia sobre la importancia de hablar del tema en la institución familiar y escolar.

"Juan empezó con problemas en la primaria, las autoridades nos decían que se iban a ocupar pero nadie hacía nada, decían que era 'cosa de chicos', en una juntada con los compañeros del salón le quemaron la espalda con un cuchillo caliente", contó una de las madres de víctimas de bullying que no quiso revelar su identidad, y agregó que "es una sensación horrible no poder hacer nada por tu hijo, él ahora quiere irse a estudiar psicología y ayudar a otros".

Otro de los testimonios de las víctimas, el de Ángela Álvarez Alcantara, señaló que "después del bullying me quedaron muchas secuelas en cuanto a lo social, no puedo confiar en nadie de mi entorno, cuando estoy en lugares públicos siento que la gente me mira, que están esperando para juzgarme" y agregó que "tengo mucho miedo a la humillación pública, miedo que no me deja respirar, cuando alguien hace alguna broma sobre mí, aunque sea chiquita, siento angustia y no puedo respirar".