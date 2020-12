Realizan test gratuitos de VIH en la plaza de la ciudad cabecera

Desde la Municipalidad de General Arenales informaron que mañana, 14 de diciembre, de 9 a 11 y en la plaza principal de la ciudad cabecera, se realizarán testeos rápidos de VIH para personas de todo el Distrito.

Señalaron que es seguro, gratis, anónimo y confidencial. Quienes se acerquen para realizarse de forma voluntaria los test no necesitarán de una orden médica ni tampoco sacar un turno previamente.

Las pruebas que se realizan en forma confidencial son rápidas y simples y mediante una punción digital. La estrategia de testeo rápido de VIH tiene el objetivo de que las personas accedan en tan solo 15 minutos a un diagnóstico. En caso de ser positivo, se realizan las pruebas confirmatorias y el paciente será evaluado por otro equipo de profesionales.

Recomendaron que si alguna persona tiene alguna duda se acerque a realizarse el testeo, ya que en Argentina viven 139 mil personas infectadas con VIH, el 17% desconoce su diagnóstico y más del 98% se transmite por relaciones sexuales.



En el país

Se realizó la presentación del 37º boletín estadístico sobre VIH. Dentro de las estimaciones publicadas se calcula que en nuestro país actualmente 136 mil personas viven con VIH y casi 7 de cada 10 personas que conocen su diagnóstico se atienden en el subsistema público.

La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, indicó que “ahora estamos en un momento muy relevante para mostrar pasos concretos hacia adelante con los objetivos que hemos tenido y que nos ha definido el ministro de Salud, siendo una de las políticas priorizadas para él y para el Ministerio, que es la Dirección de Respuesta al VIH”.

Por su parte, el subsecretario de Estrategias Sanitarias, Alejandro Costa, señaló que el ministerio de Salud se encuentra “organizándose permanentemente para generar mayor respuesta a las necesidades y ponerse a la vanguardia de diversas políticas y acciones que se transformen en hechos concretos que permitan promocionar la salud, prevenir la enfermedad y generar un mayor acceso al diagnóstico y el tratamiento”.

Sobre la publicación, la directora de Respuesta al VIH, ITS, Hepatitis Virales y Tuberculosis, Cecilia Santamaría, indicó que “los datos que se expresan en este nuevo boletín permiten revisar la dirección de la respuesta al VIH y las ITS en nuestro país”. Y en este sentido -reforzado por el contexto de una pandemia- “surge la necesidad de recuperar el acceso a nuestros recursos y servicios de manera oportuna”, agregó la funcionaria.

“El acceso a los preservativos, a la información clara que permita tomar decisiones de forma libre y autónoma, el acceso al diagnóstico temprano, al tratamiento inmediato y los estudios de seguimiento son derechos que necesitan un Estado presente para su garantía”, enumeró Santamaría, quien señaló que “es por esto que en conjunto con los actores de las provincias, los municipios y las organizaciones sociales podemos ir construyendo la mejor respuesta y así llegar a todas las poblaciones”.

En la Argentina, según los datos del último Boletín sobre VIH e infecciones de transmisión sexual (ITS) que todos los años presentan las autoridades del ministerio de Salud de la Nación, se estima que 136 mil personas viven con VIH y casi 7 de cada 10 personas que conocen su diagnóstico se atienden en el subsistema público.

La cartera nacional a cargo de Ginés González García, con esta nueva edición, ofrece una actualización de los datos epidemiológicos del país y de la respuesta del sector, y brinda un análisis de la información sobre la vigilancia de nuevos diagnósticos, la oportunidad del diagnóstico, la mortalidad por SIDA e indicadores de gestión sanitaria.

En este sentido, el Boletín también incluye el accionar de dicha dirección y los programas jurisdiccionales en el contexto de la emergencia nacional por pandemia de COVID-19, la situación de las ITS en la Argentina, el sistema de gestión informático utilizado para el seguimiento y la mejora en la calidad de atención de las personas con VIH y la actualización de recomendaciones para la transición hacia esquemas antirretrovirales de mayor eficacia y seguridad y menos efectos adversos.