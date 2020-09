"Somos pocos para todo esto, ayúdennos"

Luego de cinco meses sin casos, General Arenales actualmente cuenta con contagios en la ciudad cabecera y en las localidades de Ascensión, Arribeños y Ferré. En las últimas horas, el director del hospital municipal, Dr. Guillermo Apizzato, grabó un video con la intención de generar conciencia, dar cuenta del intenso trabajo del personal de salud y solicitar a los vecinos que colaboren en la batalla contra el Covid-19 saliendo de sus casas solo para lo indispensable. "Estamos cansados y esto recién empieza, ayúdennos", pide el director del hospital.

"Estamos en Ferré, recién terminamos de hacer hisopados, el virus ya está en nuestro distrito, estamos trabajando mucho para contenter la situación, queremos pedirles que por favor respeten las medidas de cuidado, no se reúnan si no es necesario, somos pocos para todo esto y se nos viene fuerte, estamos en pleno brote, si no hacemos el esfuerzo de cuidarnos no lo vamos a poder contener y nos va a desbordar la situación", alertó el Dr. Apizzato y agregó que "el plasma no es para todos, no hay para todos, no hay tratamiento, la única cura en este momento es quedarnos en casa, por favor, ayúdennos, estamos muy cansados".