Erica Revilla: “Es un virus muy contagioso, era inevitable que llegara al Distrito”

En la víspera, se sumaron tres nuevos casos más de coronavirus en Arenales, uno de ellos de Arribeños, por lo cual totaliza unos 20 casos activos de Covid-19 positivos. Están a la espera de resultados 10 personas más.

La intendenta de General Arenales se refirió a los casos de Covid-19 que se confirmaron en la ciudad cabecera, en las localidades de Ascensión y Arribeños, luego de permanecer cinco meses libres de coronavirus.

Además, destacó el trabajo que se lleva adelante en materia de trazabilidad y aislamiento preventivo de personas para evitar la diseminación del virus.

- ¿Cuál es la situación epidemiológica en el distrito de Arenales?

- Tenemos 20 casos positivos, estamos esperando nuevos resultados de hisopados realizados y hay más de 250 personas aisladas. Por otro lado, hay una persona internada a la que se le aplicó plasma y las demás, la mayoría permanecen en sus casas, cursando la enfermedad sin mayores complicaciones.

- Sumaron un respirador y siempre es bueno tener un sistema de salud equipado.

- Teníamos dos respiradores que había donado la Cooperativa Agrícola Ganadera, con todo el equipamiento; al comienzo de la pandemia donaron otro y ahora trajo el cuarto la diputada provincial Valeria Arata, que proviene del ministerio de Salud de Nación. De esta manera completamos las cuatro camas de Terapia Intensiva.

- Estuvieron cinco meses sin casos, ¿se advertía una actitud más relajada por parte de la comunidad?

- Nosotros sabíamos que, indefectiblemente, el virus iba a llegar a nuestro Distrito; es el mensaje que dimos desde el primer día. Es un virus muy contagioso, era inevitable que llegara. Hasta que no salga la vacuna, el virus va a seguir desplazándose por todos lados. Nos preocupaba el tema de los contactos estrechos de los trabajadores esenciales, por eso les pedíamos a quienes venían de otro lado que no se reunieran con mucha gente para evitar que se abra el círculo. Casos va a haber, pero tenemos temor por la propagación del virus.



- Se hizo un arduo trabajo de trazabilidad para aislar personas.

- Es enorme el trabajo que está haciendo el equipo de Salud, Desarrollo Social, la licenciada a cargo de Salud Mental, hay un enorme equipo trabajando desde el primer día. Se fue aislando preventivamente a muchas personas, esa prevención hace que no se propague el virus. Todavía tenemos que esperar resultados porque aparecen distintos vínculos que no tienen nada que ver con el primer caso. Hay que estar alertas y atentos, registrar los ingresos en el Distrito, a dónde se dirigen, con quién están, asimismo en los comercios, restaurantes, que ahora, al pasar a Fase 4 solo funcionan con la modalidad de delivery.

- ¿Notan menos circulación tras la confirmación de los primeros casos?

- Hay menos circulación, de todos modos, siempre están los que se cuidan y los que piensan que no les va a pasar. Influye mucho lo que ocurre a nivel nacional, provincial y lugares de cercanía donde uno ve que se van incrementando los casos. Influye mucho cuando ven que personas vinculadas a la comunicación se van infectando. Hoy, para poder ingresar a cada una de las localidades, las personas deben presentar el certificado de circulación y justificar por qué vienen. No se permite ingresar a personas que llegan de paseo.

- ¿Cuál es la estrategia para mantener la calma y que, a su vez, la comunidad de Arenales extreme cuidados?

- Nosotros trabajamos mucho en las redes sociales con las medidas de prevención, hay líneas telefónicas y contención para las personas que se encuentran aisladas. Integrantes de las áreas de Tercera Edad, Desarrollo Social y Cultura han organizado cuadernillos de estimulación para chicos. Tenemos un programa en el canal local que se llama “Mayormente alegres”, donde está el equipo de Cultura, Deporte y Prensa. Se trata de un tiempo de diversión y de no dar información fea. Antes de la pandemia teníamos equinoterapia para chicos con discapacidades, colonia para todos los abuelos del Distrito en invierno y verano, vóley adaptado, vóley adaptado en la arena para el verano,muchas actividades que tuvieron que suspenderse y entonces hoy tratamos de llegar a ellos a través de redes y pantallas, para estimular.Nosotros tenemos una población con más del 20% de adultos mayores, tenemos que cuidarlos mucho y también tenemos personas que integran grupos de riesgo: embarazadas, con afecciones respiratorias, defensas bajas, patologías previas, entre otras.

- ¿Cómo sufrió el impacto de la pandemia la economía en el Distrito?

- Al principio fue duro, al tener todo cerrado el primer mes, complicó mucho la situación, sobre todo a quienes tienen trabajo irregular, que viven por el pago del día, los complicó mucho. Por otro lado, estamos en una zona agropecuaria donde todo lo que es producción estuvo exceptuado desde el día uno, eso nos ha permitido seguir trabajando. Pero los comercios de ropa, calzado, cosmética se vieron afectados, al principio se les complicó el sistema de delivery, luego estuvimos mucho tiempo en Fase 5, así que pudimos ir sorteando las dificultades. Los rubros más complicados son los últimos que se abrieron, que ahora están cerrados nuevamente por la Fase 4, son bares, restaurantes y gimnasios. También, lo que respecta a organización de eventos y shows va a tardar mucho en volver. Si bien se siente esta recesión de la economía, en comparación con otros distritos estamos bien.

- ¿Qué expectativas tiene de cara a la renovación de autoridades en la UCR de la Provincia?

- El presidente actual del Comité de la provincia de Buenos Aires lo que hizo fue estipular la fecha de inscripción y de elecciones. Por este contexto de pandemia que estamos transitando creemos que no se van a poder hacer efectivos, pero sí hay que cumplir con los procesos previos hasta determinar la suspensión o postergación en este estado excepcional de pandemia.Tenemos mucha actividad dentro del partido, a través de Zoom, principalmente a la tardecita, tenemos muchos militantes y funcionarios que aportan idoneidad. Tenemos mucho Zoom sobre salud, es lo que nos preocupa y ocupa en este momento, también de economía. Tratamos de tener un partido movilizado, unido. Transitamos esta etapa y el 11 de septiembre se entregarán las listas, por ahora va a haber dos listas y después se verá, a futuro, cuándo se podrán realizar las elecciones.