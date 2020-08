Covid en Arenales: 3 positivos, 13 sospechosos y 73 personas aisladas

Autoridades sanitarias de General Arenales se refirieron a la situación epidemiológica en el distrito, con tres casos activos de coronavirus, y manifestaron estar sorprendidos por la cantidad de gente que mantuvo contacto sin medidas de bioseguridad en Ascensión. "Estamos haciendo un trabajo arduo de rastreo en Ascensión que todavía no está terminado, es lamentable la falta de conciencia de la gente sobre la gravedad de la situación, el Covid genera que las camas no alcancen, genera colapso del sistema y muchas muertes en todo el mundo, no importa si tenemos una población chica de dos mil habitantes, porque si todos se juntan de manera estrecha incumpliendo, sistemáticamente, las medidas de bioseguridad, igual se va a desbordar el sistema sanitario como en las grandes ciudades", apuntó con preocupación la secretaria de Salud Dra. Patricia Barisich.

"Les pedimos a los medios de comunicación que nos ayuden a reforzar la importancia de los cuidados, no se puede compartir el mate, es la fuente de contagio más intensa que hemos encontrado; como así también, partidos de fútbol y fiestas", señaló Barisich y agregó que "estas tres actividades pusieron en riesgo a la población; necesitamos que no se junten, esperamos revertir la situación de aislamiento en la que está Ascensión pero no logramos terminar de lista de contactos aún".

Un caso en Arenales

Por su parte, el Dr. Guillermo Apizzato, director del hospital local, dijo que "se confirmó el primer caso en la localidad de Arenales, con nexo epidemiológico claro, por suerte la cantidad de contactos estrechos no llega ni al mínimo de los que tenemos en Ascensión; el paciente está aislado en su domicilio incluso antes de presentar síntomas, han cumplido el distanciamiento y medidas de bioseguridad y eso generó que solo haya un solo contacto estrecho que está en calidad de sospechoso; y se sumó otro paciente que fue hisopado y está internado."

"En cuanto a la situación en Ascensión, la lista de contactos es muy amplia, hay mucha gente aislada, y estamos viendo que no se limita solo a esta localidad sino que va a extenderse a otros pueblos del distrito", enfatizó Apizzato y agregó que "les pedimos que no se junten si no es necesario, es una situación crítica en el partido en cuanto a la cantidad de contactos, tenemos 13 hisopados pendientes y podrían aumentar los casos positivos, podría sobrecargarse el sistema de salud del distrito".

En tanto, la Lic. en Psicológia, María Laura Malagamba, que integra el equipo de rastreadores, difundió el número de teléfono para que aquellas personas, que se consideran contacto estrecho, se pongan a disposición. "Muchas personas omiten, sin darse cuenta y por sentirse abrumadas, contacto que han tenido, y es importante que quienes consideren que son contacto estrecho, lo informen, el teléfono va a estar habilitado de 8 a 18 y es 2353 15405882" y agregó que "necesitamos que colaboren con nosotros, se nota mucho la solidaridad de la gente en general, mucha gente se aisló y necesitan voluntarios o vecinos para que hagan mandados, necesitamos que les ofrezcan su ayuda. También pedimos que no haya estigmatización de los positivos y familiares, no difundir audios ni información, ya atraviesan una situación muy difícil y no hay que seguir exponiéndolos, nosotros no podemos dar los nombres"

73 personas se encuentran aisladas en el distrito y se aguardan los resultados de trece hisopados realizados a personas con síntomas.