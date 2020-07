"El hisopado no descarta la presencia de Covid-19"

La intendente de General Arenales, Erica Revilla, encabezó una conferencia de prensa junto a la secretaria de Salud, Patricia Barisich, y el comisario Gerardo Imhof. En el encuentro con periodistas locales respondieron preguntas vinculadas al coronavirus Covid-19 y despejaron dudas respecto de los hisopados, las pruebas de PCR, la definición de contacto estrecho, entre otras.

"Los contactos estrechos de un paciente Covid-19 positivo deben permanecer en aislamiento durante catorce días, si presentan síntomas se hace el hisopado pero si no no, porque un hisopado negativo no le da tranquilidad a nadie, no descarta la infección, por eso es importante que cumplan el aislamiento, puede dar negativo en el día cinco, por ejemplo, y presentar síntomas en el día once", informó la secretaria de Salud de Arenales y agregó que "solo se hisopan a las personas que presentan síntomas, son muy puntuales los casos de hisopados a personas asintomáticas".

Consultadas las autoridades respecto de posibles sanciones para quienes no respetaron el aislamiento y pusieron en riesgo la salud pública en el Distrito, la intendente Erica Revilla dijo que "estamos muy preocupados por los eventos y fiestas que se están haciendo sin autorización, eso pone en peligro la salud pública" y agregó que "el virus va a venir, somos conscientes, pero estas actividades sociales generan contactos estrechos, tenemos que tratar de que cuando venga el Covid no se propague, no se pueden hacer reuniones de más de diez personas".

"Somos pocos los municipios sin casos, no significa que mañana no haya casos, tenemos que ser prudentes, estamos atravesando una pandemia, tenemos que entender eso", señaló Revilla.