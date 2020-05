Carolina Olguín: “Cuesta que reconozcan al comercio”

En el marco del avance de la pandemia por coronavirus Covid-19, los comerciantes de la Región se encuentran en una situación crítica y, pese a que muchos obtuvieron la habilitación para abrir sus puertas, la vuelta a la dinámica de ventas y consumo en general va a llevar largos meses.

La presidenta de Uciserpa General Arenales, Carolina Olguín, dijo a Democracia: “participamos del comité de crisis que se conformó en el distrito, desde el comienzo pedimos trabajar con la modalidad delivery y luego pedimos la reapertura de comercios; cuesta que se pongan en nuestro lugar y reconozcan este sector, en Arenales cuesta mucho”, señaló Olguín y agregó que “los trabajadores de supermercados trabajaron muy bien desde el primer día, muy expuestos, y hubo poco reconocimiento para ellos. Somos un sector muy importante de la economía”. En Arenales, el municipio no va a cobrar las tasas de Seguridad e Higiene de los meses de abril y mayo, “volvimos a pedir que se extendiera hasta junio”, señaló Olguín.

“Habíamos tenido un respiro en diciembre y enero, ahí creímos que las cosas iban a mejorar. Los años anteriores habían sido muy duros, no quiero ser pesimista pero nos va a costar mucho salir de esto. ahora lo principal es la comida, no se necesita ropa para salir, todo va a ser difícil”, apuntó Olguín y añadió que “es un gran aporte lo que hizo el gobierno nacional con los créditos a tasa cero, es muy bueno, pero la realidad es que se llega a los bancos y no podemos acceder, ellos siempre quieren tener la razón. No estamos pidiendo no pagar, estamos pidiendo solidaridad”.