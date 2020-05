Fiscal Lisazo: A Lucero, condenado por triple homicidio en el caso Moravito, se le denegó la prisión domiciliaria

"A Hugo y Silvina los siento como parte de mi familia, después de haberlos tratado tanto, fue un caso que conmovió mucho a todos", dijo Lisazo en referencia al viudo y su hermana, y agregó que "la defensa de Lucero pidió la prisión domiciliaria días pasados".

Abel Lucero (56) fue condenado a once años de prisión por triple homicidio, luego de probarse su responsabilidad en la muerte de Valeria Moravito (35), que cursaba la semana 37 de embarazo, y su hija Clara Martínez (2). El accidente se produjo en septiembre de 2016, sobre la Ruta 65. Lucero conducía alcoholizado una camioneta F100 e impactó de manera frontal contra el Peugeot 206 que conducía Valeria; luego intentó darse a la fuga. En los últimos días, la defensa pidió beneficios para el condenado -en el marco de la pandemia por Covid 19- y fueron denegados.

"Pidieron prisión domiciliaria alegando que Lucero tiene hipertensión, yo preparé el escrito negando el otorgamiento de ese beneficio y el tribunal resolvió denegarlo, detalló Lisazo y agregó que " a las pocas horas de conocida la resolución del tribunal, la defensa volvió a hacer otro pedido, pero es una persona menor de 60 años, el médico que lo revisó no encontró ninguna patología, pretenden que lo revise un médico particular en medio de una pandemia, es imposible porque no podemos meter a un médico a la cárcel ni sacarlo a él a un consultorio privado, así que fue denegado, como corresponde".