Por el COVID 19, recomiendan hisopar a internados con neumonía

Desde la secretaría de Salud Pública de General Arenales, la comuna expresa que “siguiendo las directivas del nuevo protocolo (27/04/20) enviado desde el Gobierno de la Provincia respecto del Covid”, se hisopó el 27 de abril a un paciente masculino que presenta un cuadro de neumonía que requirió internación.

Dado que las neumonías no siempre se expresan desde el principio, cuando un paciente presenta fiebre sin foco, el equipo de salud debe manejar una larga lista de posibilidades que van desde dengue hasta hantavirus pasando por leptospirosis, fiebre hemorrágica argentina y muchas más.

El nuevo protocolo plantea no hisopar fiebre sin foco, ni neumonía que no requiera internación, así como infección de vías aéreas superiores de personas que no estuvieron en áreas de circulación viral ni en contacto con personas positivas. Esto hace que, si una neumonía no se expresa desde el inicio, el hisopado pueda no hacerse al ingreso del paciente y si requerirse días después.

En el caso hisopados en la fecha, se trata de una persona sin ningún tipo de contacto con casos positivos ni viajes a zonas de circulación. Se hisopa, como se hisopan todas las neumonías que requieren internación. El resultado generalmente está en 48 a 72 horas.

Informaron que “hasta el momento, se han hisopado más de 150 neumonías en la Región Sanitaria III y todas fueron negativas”.

Basados en la nueva normativa, los equipos de salud pueden tomar decisiones un día que encuadran en una conducta y otras decisiones días después porque el cuadro del paciente cambió.

Mantener expectativas poblacionales sobre el accionar médico cotidiano genera un desgaste emocional innecesario para agregar a la ya angustiante situación de aislamiento social.

Las decisiones de vigilancia epidemiológica no siempre se asocian a sospecha de la enfermedad, sino a una decisión de buscar incluso en cuadros no sospechosos clínicamente.

La Secretaría, a cargo de la doctora Patricia Barisich, solicita a la población mantener la calma “ya que casos como estos sucederán todo el tiempo y es imposible poder transmitir la complejidad del razonamiento médico aplicado al cuadro del paciente y a los protocolos de COVID19”, señaló.

Franjas horarias permitidas

La comuna de Arenales recordó la extensión de la franja horaria para comercios y actividades, vigente desde el 1º de mayo, y las nuevas excepciones habilitadas:

- Locales que cobren servicios e impuestos (Pago Fácil, Pronto Pago, etc).

- Venta de comercios por teléfono o redes sociales con entrega a domicilio.

- Atención médica y odontológica programada.

- Laboratorios de análisis clínicos.

- Ópticas, con turno previo.