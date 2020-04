Los odontólogos seguirán atendiendo exclusivamente los casos más urgentes

El Consejo Superior del Colegio de Odontólogos de la Provincia de Buenos Aires hizo saber a principios de la última semana que aún no estaban dadas las condiciones para garantizar la provisión los elementos de bioseguridad, ni las condiciones administrativas, ni económicas para el regreso de la normal atención odontológica, en el marco de la pandemia del COVID19.

Andrés Barra, odontólogo de la ciudad de General Arenales, perteneciente al Círculo Odontológico del Distrito, en declaraciones periodísticas (a FM Distrito 94.7) opinó que dicho comunicado intentaba disipar algunas consultas que han tenido todos los profesionales del Distrito, por parte de los pacientes, en relación al nuevo cronograma de flexibilización laboral que se puso en marcha el lunes 20 de abril, por la cual las prácticas odontológicas estaban autorizadas, con la implementación de turnos.

“En realidad creemos que tal decisión responde a presiones de asociaciones y gremios, como pasa con todas las actividades que están paralizadas, que son la gran mayoría de las actividades laborales, y a las presiones de gente que quiere volver a trabajar, pero la realidad es que la mayoría de los odontólogos creemos que no están dadas las condiciones para eso”, manifestó.

“La exposición nuestra es permanente – advirtió el odontólogo-, estamos a 30 centímetros de la boca del paciente, cuando la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es estar a un metro y medio. Pero bueno, es el ámbito nuestro, es nuestro trabajo y es ineludible. Se está viendo a través de asociaciones científicas, recomendaciones de la OMS, de cambiar algunas técnicas, sobre todo de desinfección, esterilización, cuidados preventivos en cuanto a descartables pero nada hace que estemos mucho más lejos del paciente”.

El profesional sostuvo que todos los odontólogos trabajan a corta distancia del paciente, en muchas prácticas, “con la mano dentro de la boca”, entonces la distancia es esa, a 30 centímetros y no mucho mas”.

Explicó que había algo muy importante en la práctica diaria: la utilización del torno. “Una vez que introducimos el torno, la turbina en la boca al tomar contacto con la saliva genera aerosoles que se disipan. Esto es nuevo para los científicos y mucho más para nosotros, estamos permanentemente recibiendo información”, apuntó.

Aclaró que la práctica odontológica estaba permitida en Argentina, pero aún estaba sin reglamentar y desde el Colegio de Odontólogos no creen que estén dadas las condiciones para liberar la atención.

Costos

Sobre la provisión de elementos de seguridad, el odontólogo señaló que estaban escaseando barbijos N95 y que los descartables estaban muy caros. “El costo es de 8 a 10 veces más de lo que salía antes de la pandemia, entonces trasladar ese costo a la atención diaria de un turno es un problema, significa que se tendría que hacer cargo el paciente o las obras sociales, pero estas se niegan a hacerlo y nosotros tampoco podemos”, planteó.

Apuntó que una de las recomendaciones que se estaban dando era la de ventilar las habitaciones entre paciente y paciente y no atender con una frecuencia menor a dos horas entre un paciente y otro.

“Estábamos atendiendo 8 a 10 horas por día, viendo cuatro o cinco pacientes en la jornada”, recordó el profesional.

Lo cierto es que los odontólogos por el momento atienden solo urgencias. “No se pueden hacer tratamientos a largo plazo, ni restauraciones ni reconstrucciones, ni tratamientos planificados, sí atención con medicación o instrumental manual. Hay que evitar el instrumental rotatorio, no usar el torno”, dijo el doctor Barra.

Reflexionó sobre un hecho que ayudaba a dar más tranquilidad: no hay casos confirmados de COVID 19 en el distrito de General Arenales, por lo cual, en este punto, se trabajaba para que esta situación siguiera así, sin casos.

“Yo soy de la creencia de que esta es una situación que llegó para quedarse, salvo la aparición de una vacuna. Que vamos a tener que acostumbrarnos a convivir con esto; son situaciones que se van presentando a nivel mundial, hay que hacer cambios de paradigmas en un montón de formas de conducirnos, en la vida diaria, no solo en el consultorio. Y el desafío para encontrar una vacuna está en superar la mutación del virus”, dijo

Comunicado

El Consejo Superior del Colegio de Odontólogos de la Provincia de Buenos Aires comunica que:

“Aún no están dadas las condiciones para garantizar la provisión de los elementos de bioseguridad, ni las condiciones administrativas, ni económicas para el regreso de la normal atención odontológica, en el marco de la pandemia del COVID19.

En resguardo de la salud de la población y estimulando la armonía y solidaridad profesional, recomendamos que se mantenga únicamente la atención de urgencias.

El regreso de nuestros profesionales a los consultorios con normalidad será sin duda luego de que se rediscuta bajo qué normas, condiciones y contratos, con todos los actores del sistema de atención: profesionales, obras sociales, prepagas, pacientes e instituciones directamente vinculadas.

Claramente, nos encontramos ante una crisis propia de un cambio de paradigma para nuestra profesión.

Los nuevos protocolos que debe aplicar la odontología implican nuevos costos de bioseguridad que no pueden ser financiados por el profesional, quien tampoco puede, ni debe, continuar financiando el sistema, teniendo en cuenta las extremas demoras de pago por parte de las obras sociales estatales, sindicales y prepagas”.