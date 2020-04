La doctora Patricia Barisich es la nueva secretaria de Salud del municipio

En el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia del Covid-19, el Gobierno municipal de General Arenales anunció oficialmente a la nueva secretaria de Salud, doctora Patricia Barisich, quien reemplaza al doctor Mariano Di Prinzio.

La flamante funcionaria tiene una amplia experiencia en el sistema de salud pública, desempeñándose como directora asociada del Hospital Interzonal “Abraham Piñeyro” de Junín, y como médica del hospital.

Durante la conferencia, el doctor Di Prinzio, respecto a la pandemia, dijo: “hay una etapa de contención, que es evitar que el virus se propague, limitando los contactos, y una etapa de mitigación, que es cuando el paciente está enfermo y se trata de curarlo. Todos los pacientes que no tengan que estar internados, con cuadros leves, y que puedan cumplir en su casa la internación lo harán, con seguimiento del grupo de contención”.

Destacó que “la otra línea es el Centro de Aislamiento, que será en el Centro de Jubilados, espacio que se convertirá en un centro de aislamiento con 36 camas y se podrá contar con un segundo centro en caso de ser necesario. Allí se alojarán los que no puedan cumplir con el tratamiento a domicilio”.

Experiencia

La presentación de la flamante funcionaria la realizó la intendente Erica Revilla el miércoles último, en la que también participó el doctor Guillermo Apizzato, director del Hospital Municipal “Ignacio Pirovano”.

Respecto a la pandemia de coronavirus, la facultativa dijo: “ Es una situación que me preocupa, pero no es nada que el mundo no haya pasado en otras oportunidades, teniendo que cuenta que los virus, cada 10 o 12 años, generan una cierta pandemia y ponen a la sociedad y a los sistemas de salud en alerta”, indicó la doctora Barisich durante una conferencia de prensa.

Consideró que “todos los sistemas y servicios de salud están mejor preparados que hace algunos años atrás y el Hospital de Arenales también dado que actualmente tiene terapia, lo cual es una tranquilidad porque los casos iniciales, en el caso de haber muchos, van a poder ser tratados acá porque cuentan con todos los recursos y excelentes profesionales”.

La flamante funcionaria anticipó que “los casos van a venir, si Dios quiere van a venir más lento y no vamos a tener la curva de contagio que hay en países de Europa y EE.UU, donde se tardó un poco en implementar la cuarentena, no porque lo hayan hecho mal, sino porque no les dio tiempo. Por suerte hay pocos casos en nuestro país y se están conteniendo y aislando correctamente.

Por último, aseguró que “el partido de Arenales no tiene ningún caso ni sospechoso ni confirmado. Las personas que pueden ser casos sospechosos son quienes viajaron desde el exterior en los últimos días y están todos en cuarentena. Una vez que cumplan los 14 días de aislamiento estricto, esas personas van a tener que mantenerse en el aislamiento social dictado por el gobierno nacional para todos los ciudadanos y no deben tener ningún cuidado en particular”.

Comité Sanitario Especial

La intendente Erica Revilla anunció la creación de un Comité Sanitario Especial que encabezará junto a la secretaria de Salud, doctora Patricia Barisich, acompañados por la coordinadora del equipo de Salud Mental, María Laura Malagamba y la secretaria de Desarrollo Social, Mariela Sbarbatti, entre otros funcionarios.

Al respecto adelantó que “vamos a convocar a la presidente de la Cámara de Comercio, a los presidentes de bloque del Concejo Deliberante, a las autoridades de educación, de policía y representantes de bomberos voluntarios, a la legisladora provincial, quedando abierta la posibilidad de incorporar a más personas u organismos que sean necesarios”.

“Nos vamos a tratar de reunir a través de videoconferencias porque no lo podemos hacer físicamente para ir orientando las acciones en el marco de esta contingencia, buscando que nuestros vecinos estén bien y seguros”, señaló la mandataria.

Datos

En el distrito de General Arenales no hay ningún caso confirmado, ni tampoco caso sospechoso. En cuarentena por viaje hay siete. Alta de aislamiento preventivo por viaje, 45.