Coronavirus: Arenales comienza a armar el centro de aislamiento

En conferencia de prensa, la intendente de General Arenales, Erica Revilla; el Dr. Mariano Di Prinzio; la nueva secretaria de Salud, Dra. Patricia Barisich y el director del hospital Guillermo Apizzato, dieron la bienvenida a la funcionaria responsable del área y detallaron el plan de acción que llevarán adelante respecto de la pandemia de coronavirus Covid 19.

En este sentido, señalaron que se está armando el espacio de aislamiento en el Centro de Jubilados, con 36 camas, y allí estarán los pacientes positivos y leves que no puedan cumplir con el tratamiento en sus domicilios, por distintos motivos. "En caso de ser necesario, podremos ampliar a un segundo centro", indicó el Dr. Mariano Di Prinzio y agregó "aquellos moderados o graves estarán en el hospital, va a haber 12 camas para personas con coronavirus, 3 de terapia intensiva y contamos con dos respiradores, la Nación va a administrar ese tipo de equipamiento pero estamos tratando de importar uno más".

Por su parte, la nueva secretaria de Salud, Dra. Patricia Barisich, pidió "no hacer cacería de vecinos" y agregó que "avisar está bien, tenemos que cumplir la cuarentena, esto lo arreglamos entre todos porque si no se desborda el sistema de salud pero no salgamos a cazar vecinos."