Quintana se reunió con el vicegobernador Salvador

El vicegobernador Daniel Salvador recibió en su despacho a Natalia Quintana, consejera general de Educación de la provincia de Buenos Aires, en el marco de una serie de reuniones que se están realizando en el fin del año político.

Quintana destacó el apoyo de Salvador y de todo el partido en su labor técnico-político durante el último año y medio que se desempeñó en el Consejo General. “Trabajamos con todo el equipo de educación de la Provincia y el resto del Gobierno que condujeron María Eugenia Vidal y Daniel Salvador”, dijo.

“Logramos muchas cosas en educación que hacen al cambio cultural, seguramente no logramos todo lo que nos propusimos pero trazamos un camino que hay que seguir andando desde otro lugar ahora”, acotó.

Quintana destacó que “quienes formamos este equipo tenemos el compromiso de seguir afianzando una oposición propositiva y comprometida con los bonaerenses”, en tanto que instó a seguir trabajando en ese sentido, teniendo como meta posicionarse en la Provincia y en la Sección para el futuro.

La funcionaria manifestó que Salvador quien, luego de dejar la vicegobernación, seguirá al frente de la UCR provincial ya que su mandato vence en agosto del año próximo, destacó la labor del radicalismo en estos cuatro años del gobierno de Cambiemos en la provincia, “por el compromiso y el fortalecimiento que se ha dado en los distritos como en la legislatura”.

Para Quintana “la UCR es una herramienta muy poderosa, que necesita juntarse con otras fuerzas y otras organizaciones de la sociedad civil, como con quienes trabajan todos los días en la Provincia para representar un modelo de desarrollo que contemple a la educación para el empleo de calidad”.

“Es necesario que se piense como una provincia que pueda tener autonomía de la Nación, además de posicionar nuevos dirigentes para conducir sus destinos en cuatro años. El radicalismo tiene mujeres y hombres en la provincia y en cada sección para aportar nuevas ideas y proyectos innovadores, útiles para los vecinos. En eso coincidí con Daniel Salvador y con cada uno de los intendentes que me he reunido en los últimos días, como Franco Flexas de General Viamonte y Erica Revilla de General Arenales”, concluyó Natalia Quintana.

Con Flexas y Revilla

En su tarea de seguimiento territorial de las políticas educativas de la provincia, Natalia Quintana mantuvo reuniones también con los intendentes de General Viamonte, Franco Flexas y de General Arenales, Erica Revilla, y con sus respectivos equipos de Educación.